Entre a crise e a chance de reconciliação

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a Cerimônia em Defesa da Democracia ( Ricardo Stuckert/ PR)

Por Angelo Castello Branco

O Brasil atravessa mais um período de intensa turbulência política, marcado por desconfiança institucional, polarização social e disputas narrativas que se multiplicam a cada novo episódio da vida pública.

Em ambientes como esse, um fator torna-se decisivo para a estabilidade do sistema democrático: a credibilidade das lideranças. Quando ela se fragiliza, a legitimidade política tende a sofrer erosão semelhante, e o espaço para consensos se torna cada vez mais estreito.

É nesse contexto que se insere o debate recente envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e as discussões públicas sobre casos polêmicos que ocupam o noticiário nacional.

Críticos do governo sustentam que o presidente perdeu parte da autoridade moral para comentar determinados escândalos após articulações políticas que resultaram no sigilo de informações relacionadas a investigações envolvendo seu filho, Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha.

Para a oposição e setores críticos da sociedade, esse episódio enfraquece a posição do presidente quando ele se manifesta sobre outras controvérsias políticas ou administrativas que surgem no país.

A lógica dessa crítica é simples: em um ambiente de vigilância permanente da opinião pública, qualquer gesto que possa ser interpretado como proteção política ou institucional tende a provocar reações imediatas e alimentar ainda mais o clima de polarização.

Esse ambiente de desconfiança generalizada tem ampliado o desgaste do debate público brasileiro.

De um lado, apoiadores do governo acusam adversários de promover ataques sistemáticos ao presidente e às instituições. De outro, opositores afirmam que há um esforço para restringir investigações ou para controlar informações sensíveis. O resultado é um ciclo contínuo de suspeitas que reforça a sensação de crise permanente.

Diante desse cenário, cresce entre alguns analistas políticos e setores da sociedade a percepção de que o país precisaria discutir soluções mais amplas para superar o atual impasse.

Fala-se cada vez mais na necessidade de uma espécie de reconciliação nacional capaz de reduzir a tensão política e restabelecer condições mínimas de estabilidade institucional.

Entre as ideias que circulam nesse debate estão duas propostas que revelam o grau de inquietação existente no país.

A primeira seria uma anistia ampla para os envolvidos nos acontecimentos de janeiro de 2023, episódio conhecido como Ataques de 8 de janeiro, quando manifestantes invadiram e depredaram as sedes dos três Poderes em Brasília.

Defensores dessa proposta argumentam que muitos dos participantes não teriam atuado em uma tentativa real de golpe de Estado, mas sim em atos de vandalismo e depredação.

Independentemente da interpretação jurídica, o debate revela um dilema político relevante: como tratar os eventos sem aprofundar ainda mais as divisões que atravessam a sociedade brasileira.

A segunda proposta discutida trata da hipótese de rever as decisões que tornaram o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, permitindo que ele voltasse a disputar uma eleição presidencial contra Lula.

Para os defensores dessa ideia, um confronto direto entre os dois líderes que simbolizam a polarização política brasileira funcionaria como uma espécie de grande julgamento democrático nas urnas.

Nesse cenário hipotético, a eleição assumiria um caráter quase plebiscitário, em que o país escolheria de maneira inequívoca entre dois projetos políticos que marcaram as últimas décadas da vida nacional.

A disputa poderia ser comparada, simbolicamente, a uma final decisiva, na qual a sociedade brasileira seria chamada a definir o rumo político do país.

Naturalmente, uma proposta dessa natureza levanta inúmeras questões institucionais e jurídicas. Ainda assim, o simples fato de tais ideias estarem sendo discutidas indica o nível de tensão e de saturação que marca o atual momento da política brasileira.

Mais importante do que as soluções específicas talvez seja a constatação de que o país precisa reconstruir pontes.

Nenhuma democracia consegue prosperar por muito tempo quando metade da população passa a ver a outra metade como adversária irreconciliável. A estabilidade institucional depende da capacidade de reconhecer divergências, mas também de preservar regras comuns e respeito mútuo entre os atores políticos.

O Brasil já demonstrou, em diversos momentos de sua história, que possui recursos institucionais e políticos para superar crises profundas. Para isso, porém, será necessário que lideranças de diferentes campos ideológicos reconheçam a gravidade do momento e assumam a responsabilidade de reduzir a temperatura do confronto político.

Seja qual for o caminho escolhido — reformas institucionais, pactos políticos ou simples amadurecimento do debate público —, a tarefa central permanece a mesma: reconstruir a confiança nas instituições e permitir que o país volte a concentrar suas energias nos desafios que realmente determinam seu futuro, como crescimento econômico, redução das desigualdades e fortalecimento da democracia.

(*) Membro da Academia Pernambucana De Letras