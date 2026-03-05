Arnaldo Barbalho e a presença nordestina no setor elétrico

Arnaldo Barbalho (Divulgação/Memória da Eletricidade)



O Nordeste formou no século passado um time de engenheiros fundamentais na construção deste extraordinário parque gerador de energia hidráulica que viabiliza o crescimento do Brasil, pelo custo e pela energia limpa.



Nesta geração que fez história na última metade do século passado, Pernambuco deu ao Brasil filhos de alta relevância, alguns nascidos em outros lugares, mas com carreira a partir do estado. São brasileiros da dimensão de Costa Cavalcanti, que foi secretário de Estado, deputado federal por Pernambuco, ministro, presidente da Eletrobras e de Itaipu. Outro que construiu carreira – e família – em Pernambuco, onde reside, foi José Antonio Muniz Lopes, que presidiu a Eletronorte e a Eletrobras, responsável maior por obras como Tucuruí.

O pernambucano Altino Ventura é outro nome marcante no setor elétrico. A CHSF contou ainda com Sergio Moreira, alagoano, advogado por formação, mas excelente gestor da empresa na entrega de importantes obras. A Bahia contribuiu com Alberto Costa Guimarães e Antônio Carlos Magalhães, que presidiu Eletrobras, assim como Firmino Sampaio e Antônio Imbassahy. O cearense César Cals talvez tenha sido o de maiores serviços prestados ao setor elétrico, não apenas como ministro de Minas e Energia nos seis anos do governo Figueiredo, mas como construtor de Boa Esperança, diretor da Eletrobras; ele era engenheiro civil e militar formado no IME.



Avulta, ainda, entre todos, o engenheiro Arnaldo Barbalho, exemplar e admirável servidor público, homem dedicado ao trabalho, austero, discreto, a quem as altas funções nunca despertou ambições que não a do dever cumprido. Arnaldo teve formação de excelência no Brasil e na França em diferentes áreas, foi secretário de Estado e no setor elétrico por mais de 20 anos marcou presença relevante e admirada na direção da Eletrobras e na secretária-geral do Ministério das Minas e Energia. Rara admiração geral pela força de aliar o preparo e o desempenho nas funções a um homem simples, sem vaidades e de coragem cívica e de gestor.



A vida de homens como Arnaldo Barbalho deveria constar no currículo das escolas de nível médio em Pernambuco, para mostrar a mocidade exemplos dignificantes de respeito público e compromisso com o trabalho com impecável correção. Certamente, ao longo de tão bonita carreira, inspirou muitos jovens no Nordeste, que continua a ser berço de dirigentes no setor privado e público.



Tive o privilégio de ter trabalhado e aprendido muito com cada um dos referidos.

