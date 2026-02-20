A folia do fole

Carro alegórico do desfile da Acadêmicos de Niterói (Pablo Porciuncula/AFP)

O Carnaval chegando ao seu final. Tudo muito bacana por todo o Brasil. Desfiles de Blocos e Escolas de Samba genuinamente raiz. No Rio de Janeiro houve uma homenagem ao Presidente Lula por uma Escola de Niterói. Era sua estreia no Grupo Especial. Até ai tudo bem. O carnavalesco errou ao produzir um boneco do ex - Presidente atrás das grades e com fantasia de palhaço com uniforme de presidiário. Mostrou um personagem imitando o ex - presidente Michel Temer tomando faixa presidencial do personagem imitando Dilma Roussef , ex - presidente. Provocação desnecessária. Jair Bolsonaro está fora do jogo eleitoral. Michel Temer assumiu um Brasil totalmente esfarelado pelo segundo mandato de Dilma. Ela perdeu apoio popular e congressual. Não tinha mínima condição de continuar no cargo. Foi defenestrada pela maioria do Parlamento e ainda ficou elegível. Disputou um mandato para uma cadeira no Senado Federal por MG. Não teve fôlego eleitoral para tal. Ficou na rebarba final da fila.

O ex - presidente Michel Temer produziu uma nota reflexiva sobre o que todos assistiram pela Escola de Niterói. Uma folia do fole que ativou uma combustão. Pensar o Brasil não é colocar retrovisor para alimentar o que passou. Lula perdurou no cadafalço da prisão. Recuperou seus direitos políticos e venceu mais uma eleição para presidência da República. Era hora de estar olhando para o horizonte com carro alegórico recheado de boas novas para o povo brasileiro. Temer observou muito bem isso. É um sábio na condução do vernáculo da conciliação. O que uma Escola de Samba faz de bom homenageando em vida , escorrega com um enredo vencido , esquecido , deixado de lado. Michel Temer não produziu absolutamente nada para influenciar queda de Dilma Roussef. Ela mesma produziu sua queda. Não ouvia ninguém e virou suas costas para o Congresso Nacional. O povo saiu em milhares pelas ruas do Brasil sem fantasia e no chão. Não estava num carro alegórico.

Foi extremamente oportuna o que disse Michel Temer sobre o que todos viram no Sambodromo do Rio de Janeiro produzido pela Escola de Niterói. Temer não sambou num carro alegórico. Quem quase sambou foi o povo brasileiro num governo fracassado na economia onde Dilma Roussef usava faixa. Aliás , faixa presidencial num desfile de Escolas de Samba , fole engolindo folia. Da próxima vez seria bom tomar conhecimento do enredo para não tropeçar no salto nem na fantasia. Bora começar o ano ?

João Carlos Silva é articulista e consultor.