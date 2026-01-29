E o Oscar vai para......

O Oscar está com muito cheiro de Pernambuco e de Brasil. A tendência é trazer estatueta em nossa direção.

Kleber Mendonça Filho posa com a edição histórica do Diario de Pernambuco, publicada nesta sexta-feira (23) (Foto: Marina Torres/DP Foto)

A capa do Diario de Pernambuco do dia 23 de janeiro de 2026!!!!! Foi sugestiva e muito bem pensada no seu contexto. O filme ainda não terminou. Essas histórias ainda vão ser contadas pelo DP em suas idolatradas futuras edições.

O Agente Secreto levou Pernambuco ao palco de Hollywood com muita destreza. Marcou o cenário de uma época de Brasil. Isso tudo está retratado na capa que o DP presenteou seus leitores. É a função de um jornal que carrega uma marca indelével de ser o mais antigo do Brasil. Perfeito. Eis ai o momento em que vive o cinema brasileiro andando de mãos dadas com o DP, a bússola da informação.

O Oscar está com muito cheiro de Pernambuco e de Brasil. A tendência é trazer estatueta em nossa direção. O elenco captou muito bem o enredo proposto por Kleber Mendonça Filho , retratando um Brasil de época. O DP caminhou junto. Isso fez uma capa tornar - se emblemática e profundamente emocional. Fez levar na premiação toda pernambucalidade do DP. Fará o estado parar para acompanhar concorrida cerimônia de premiação da estatueta mais cobiçada do cinema mundial.

Cultura sempre é boa na mesa do brasileiro. Discutir o seu país infinitamente como foi e como é , ocular e primaz. Troquei diversas considerações sobre o filme com muitos amigos cinéfilos. Tinham uma opinião pontual. Abriram os olhos quando depararam com a capa do DP. Viram ali uma chamada da certeza de que o Oscar tem um caminho. Será uma capa histórica como muitas já produzidas pelo DP. Essa fez história pelo seu momento.

Já pensou se apresentador do ganhador desses quesitos indicados ao filme abre o envelope e retira dali a capa do DP como um aperitivo do nome do ganhador ? Viva Pernambuco!



João Carlos Silva - articulista e consultor