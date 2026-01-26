O Dia do Aposentado e o compromisso com quem construiu Pernambuco

Avós (Freepik)

Dia 24 de janeiro não é sobre o passado. É sobre responsabilidade. O Dia do Aposentado costuma ser lembrado com frases prontas, homenagens genéricas e imagens que não conversam com a realidade de quem dedicou décadas ao serviço público. Mas, a aposentadoria não é um prêmio ou uma cortesia. Ela é um direito conquistado, construído ao longo de anos de trabalho e sustentado por decisões técnicas, institucionais e políticas que precisam ser tomadas muito antes do benefício ser concedido.

Por trás de cada servidor aposentado de Pernambuco existe uma trajetória de dedicação ao nosso estado. E por trás de cada aposentadoria digna, existem estruturas que não podem falhar: regras previdenciárias que precisam ser claras e justas; contribuições que precisam ser corretamente recolhidas e contabilizadas; cadastros que precisam estar organizados e atualizados; investimentos que precisam ser responsáveis e rentáveis; e governança que precisa funcionar com transparência e eficiência.

Quando qualquer um desses pilares falha, quem paga a conta não é o sistema, não são os números em uma planilha. É o aposentado. É quem dedicou sua vida profissional a servir Pernambuco e merece viver com dignidade.

Como presidente da Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco (Funape), celebrar o Dia do Aposentado significa reafirmar um compromisso que vai além das homenagens: o de tratar a previdência com a seriedade, o planejamento e a visão de longo prazo que nossos servidores merecem. Para que o futuro não dependa de improvisos, mas de bases sólidas construídas hoje.

O Governo do Estado de Pernambuco, por meio da Funape, tem trabalhado incansavelmente nessa direção. Este é um trabalho que reflete o compromisso do Poder Executivo Estadual com a sustentabilidade do sistema previdenciário e, principalmente, com quem dedicou sua vida ao serviço público.

Ao longo de 2025, a Funape alcançou conquistas que demonstram a solidez do seu trabalho e o compromisso com o servidor público aposentado como a excelência na gestão previdenciária, certificada pelo Ministério da Previdência Social; o fim da fila de processos de aposentadoria; a digitalização dos serviços oferecidos, trazendo mais comodidade e segurança para o beneficiário; o aumento no patrimônio do fundo previdenciário que encerrou o ano próximo a R$ 1 bilhão; e o fortalecimento das ações junto ao segurado por meio da Escola de Educação Previdenciária são algumas destas iniciativas.

Essas não são apenas conquistas administrativas. São garantias concretas de que o Governo de Pernambuco está honrando quem construiu e continua construindo nosso estado.

A melhor homenagem que podemos fazer aos aposentados e pensionistas de Pernambuco não é simbólica. É estrutural. É garantir que cada real investido hoje se transforme em segurança amanhã. É assegurar que a dignidade da aposentadoria não seja uma promessa vazia, mas uma realidade sustentável construída pelo compromisso do Estado com seus servidores.

Aos servidores aposentados e pensionistas: vocês não apenas merecem nosso reconhecimento. Vocês merecem nossa competência, nossa dedicação e nosso compromisso diário com a gestão responsável do sistema que sustenta o futuro de vocês.

*Katharina Florêncio - Presidente da Funape.