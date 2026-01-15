O empreendedorismo do nordeste

Com tantas demandas políticas em suas ações, o Nordeste tem alguns referenciais

Com tantas demandas políticas em suas ações, o Nordeste tem alguns referenciais. Observa-se no Congresso Nacional algumas figuras públicas interessantes. Ao olhar o comportamento desses personagens, cabe um atento.

Luis Gastão, atual deputado federal, deixou uma gestão elogiável na Presidência da Fecomércio do Ceará. Hábil, faz do mandato olhos para o fortalecimento do empreendedorismo nacional nas Frentes Parlamentares a que pertence. É um empresário que conhece o terreno. Politicamente correto, traça pautas importantes para discussões nacionais.

Eduardo Girão é outro personagem interessante na vida pública brasileira. Senador da República, empresário de visão transformadora. Que o diga a torcida de seu Fortaleza. Como presidente do clube, voos extraordinários da equipe no campo de jogo. Fora dele, idem. Agora, rebaixado para a segunda divisão do campeonato brasileiro. Girão discute pautas de Brasil com o fortalecimento do empreendedorismo debaixo do braço, esteja onde estiver. Pensa o país e fortalece seu estado com pautas extremamente positivas.

Francisco Feitosa, o Chiquinho como é chamado, outro baluarte do empreendedorismo nordestino. Construiu uma trajetória empreendedora de sucesso no Ceará. Trabalhou muito pelo estado quando assumiu o Senado Federal. Era suplente de Tasso Jereissati. Teve pautas sugestivas para o crescimento de diversos setores no estado e no Brasil. Uma referência entre o empresariado brasileiro.

São nomes que precisam estar no radar da vida pública nacional. Pessoas que discutem necessidades do segmento sem nenhuma mancha na trajetória. Ao vermos nossa economia atravessar lá e cá, pensamos em nomes que podem contribuir com sugestões de efeito positivo. O empreendedorismo vive disso. São oportunidades de trabalho que surgem com rapidez, frequentemente no fortalecimento desses setores da economia.

O Nordeste não é só o Ceará. São estados com capilaridade reconhecida. Tanto é que fazem parte do avanço que grupos estrangeiros desejam pela região. Quando o Parlamento Brasileiro deixa fora da sua composição nomes emblemáticos na contribuição do avanço econômico, bom não é. Estamos vivendo uma rota interessante aos olhos de investidores internacionais. O Brasil é um referencial de sucesso.

Empreender está nas veias do povo. Seja grande, médio ou pequeno, somos potencialmente fortes. Pensar Brasil é pensar futuro através das conquistas do presente, pelas lições do passado.

João Carlos Silva é articulista e consultor