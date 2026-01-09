° / °
A construção da paz

A paz, tema atualíssimo em redes de comunicação e em reuniões de poderosos, inclusive quando nos deparamos com atos de guerra próximos de nossas fronteiras

Sérgio Ricardo Araújo Rodrigues

Publicado: 09/01/2026 às 09:33

Paz (Foto: freepik)

A paz, tema atualíssimo em redes de comunicação e em reuniões de poderosos, inclusive quando nos deparamos com atos de guerra próximos de nossas fronteiras. A paz é um conceito multifatorial e, por isso, em inúmeros casos, é difícil de ser construída. Devem ser evitados discursos populistas de que, em algumas horas de conversa, ela possa ser alcançada.

Passo grande parte de minha vida, como advogado, intermediando paz e composição em diversos litígios. A ausência de paz se observa em variados comportamentos, que necessariamente não se enquadram em estado de guerra, como preconceitos e violações de direitos humanos, e vão se enraizando densamente em nossas culturas.

A violência nos lares irradia seus efeitos devastadores na sociedade e é, muitas vezes, silenciosa e traiçoeira. A violência, em todas as suas formas, tem um impacto nocivo para as sociedades. E a exclusão e a discriminação não apenas violam direitos humanos, como também causam ressentimentos e animosidade, podendo dar chance ao crescimento de violências e a um círculo vicioso.

A violência mata nossos corpos e nossas almas, tira nossa esperança, nos deixa doentes e sem rumo.

O nosso rei Roberto Carlos já cancionou:

Todos Estão Surdos – Roberto Carlos

Desde o começo do mundo
Que o homem sonha com a paz
Ela está dentro dele mesmo
Ele tem a paz e não sabe

 

Sérgio Ricardo Araújo Rodrigues - Advogado e professor universitário 

