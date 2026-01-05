O mercado de seguros e seu protagonismo em Pernambuco no ano de 2025

O ano de 2025 foi marcado por avanços significativos para o mercado de seguros em Pernambuco e para a atuação institucional do Sindicato dos Corretores de Pernambuco

O ano de 2025 foi marcado por avanços significativos para o mercado de seguros em Pernambuco e para a atuação institucional do Sindicato dos Corretores de Pernambuco (SINCOR/PE). Em um cenário de transformações econômicas, regulatórias e sociais, o setor reafirmou seu papel estratégico na proteção de pessoas, patrimônios e negócios, acompanhando uma tendência nacional de crescimento e amadurecimento da cultura do seguro.

Um dos principais destaques do período foi o fortalecimento da cultura de proteção, refletido no aumento da procura por seguros de pessoas, planejamento financeiro e soluções voltadas à previsibilidade e à segurança. Em Pernambuco, o mercado movimentou R$ 7,83 bilhões em 2024, com crescimento de 13,1%, e manteve ritmo positivo em 2025, alcançando R$ 3,83 bilhões apenas no primeiro semestre, consolidando a relevância do setor para a economia estadual. No contexto nacional, o crescimento de 12,2% reforçou a solidez do mercado segurador brasileiro.

Nesse ambiente, o corretor de seguros esteve cada vez mais no centro das decisões, consolidando-se como consultor, orientador e elo de confiança entre clientes e seguradoras. A qualificação profissional, a presença institucional e a atuação ética foram pilares fundamentais ao longo do ano, reforçados pelo alinhamento do SINCOR/PE com a Escola de Negócios e Seguros (ENS), com a área jurídica da Federação Nacional dos Corretores de Seguros (FENACOR) e com entidades como a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), especialmente diante das discussões sobre regulamentação, nova legislação e modernização do setor.

A agenda de 2025 também foi marcada por uma atuação ativa em eventos, capacitações e integração regional. Iniciativas como o Congresso dos Corretores de Seguros do Norte e do Nordeste (ConsegNNE), encontros técnicos e rodadas de negócios fortaleceram o networking, o intercâmbio de conhecimento e as relações comerciais. O evento “Conectados, Unidos e Seguros”, realizado no Recife Expo Center, simbolizou esse movimento, reunindo corretores, seguradoras e parceiros em torno da inovação, das conexões e do futuro do mercado.

O SINCOR/PE ampliou ainda sua presença social e educativa, com ações de conscientização sobre segurança no trânsito, em parceria com o Detran/PE, campanhas de orientação sobre o uso seguro de carregadores veiculares, além de iniciativas temáticas como o São João com Seguro, levando informação e prevenção à população em diferentes contextos culturais. Internamente, houve modernização dos canais de divulgação, melhor organização das agendas de eventos e planejamento estratégico para ampliar a participação e o engajamento da categoria.

Outro ponto relevante foi o fortalecimento de projetos estruturantes, como o UNISEG, com possibilidade de ampliação e desmembramento em novos formatos, além da realização do Encontro de Seguradores e Corretores, rodadas de negócios e a tradicional confraternização anual, que reforçaram o espírito de união do setor.

Ao encerrar 2025, o SINCOR/PE reafirma seu compromisso com a representatividade, a qualificação e a defesa do corretor de seguros, olhando para o futuro com responsabilidade e visão estratégica.

Carlos Valle

Presidente do SINCOR/PE