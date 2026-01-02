Ao se debruçar sobre o estudo da sociedade industrial do século XIX, Émile Durkheim percebeu a importância de se compreender os fatores que explicariam a organização social

Tempo de solidariedade (Foto: rawpixel.com)

Ao se debruçar sobre o estudo da sociedade industrial do século XIX, Émile Durkheim percebeu a importância de se compreender os fatores que explicariam a organização social, isto é, compreender o que garantia a vida em sociedade e uma ligação (maior ou menor) entre os homens. Chegou à conclusão de que os laços que prenderiam os indivíduos uns aos outros nas mais diferentes sociedades seriam dados pela solidariedade social, sem a qual não haveria uma vida social, sendo esta solidariedade do tipo mecânica ou orgânica.



O homem moderno sofre com as transformações ocorridas ao longo do século XX: os avanços da ciência e da tecnologia, que aumentam exponencialmente com o desenvolvimento da sociedade da informação; o crescimento gradativo e insustentável do consumo; o individualismo e as relações “líquidas”, onde os vínculos são colocados em segundo plano nas relações interpessoais.



O conceito de modernidade líquida foi desenvolvido pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman e diz respeito a uma nova época em que as relações sociais, econômicas e de produção são frágeis, fugazes e maleáveis, como os líquidos. O conceito opõe-se, na obra de Bauman, ao conceito de modernidade sólida, quando as relações eram solidamente estabelecidas, tendendo a serem mais fortes e duradouras.



Este processo, entretanto, não extinguiu a necessidade humana fundamental de um impulso de afeição e espontaneidade nos relacionamentos com os outros, o que coloca em questão a própria noção de solidariedade, contrastando com a hegemonia do pensamento racional-utilitarista e a doutrina neoliberal.

O maior desafio, talvez, seja o de compatibilizar uma concepção abrangente de justiça social includente que possa ao mesmo tempo dar conta das especificidades de certas comunidades mais vulneráveis. A combinação de uma política geral que parte de princípios éticos abrangentes com alguns programas de intervenção que contemplam situações de maior vulnerabilidade pode ser o caminho para uma resposta a esse impasse aparente.



O Ano Novo chegou e bons sentimentos tomam conta de nossos corações, anseios e ações.



Mas esse pensamento não deve servir como lenitivo do que não fizemos e do que não somos, mas do que queremos ser e aplicar diariamente em nossas vidas.



Em 1985 um clássico foi lançado pelos melhores cantores da época , entre eles Michael Jackson e Lionel Richie que foi o compositor e cantor.O sucesso foi gravado por 45 cantores norte-americanos no projeto USA for Africa , para arrecadou fundos pra acabar com a fome e doenças , pois o país passava por momentos críticos na época e nos traz uma linda letra sobre o que aqui comentamos:



“Chega uma hora

em que ouvimos uma certo chamado

Quando o mundo deve se unir como um só

Há pessoas morrendo

E é hora de dar uma mão para a vida

O maior presente de todos

Nós não podemos continuar fingindo dia após dia

Que alguém, em algum lugar,

em breve fará uma mudança

Somos todos parte da grande família de Deus

E a verdade, você sabe,

o amor é tudo que precisamos

Nós somos o mundo, nós somos as crianças

Somos aqueles que fazem um dia mais brilhante

Então vamos começar a contribuir

É uma escolha que fazemos

Estamos salvando nossas próprias vidas

É verdade que vamos fazer um dia melhor

Apenas você e eu”.

Sérgio Ricardo Araújo Rodrigues. Advogado e professor universitário.