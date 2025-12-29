A exclamação ¡Viva México! expressa o profundo orgulho do povo mexicano por sua pátria, historicamente fortalecido a partir da Revolução Mexicana e das lutas lideradas por Zapata

Bandeira do México (Foto: freepik)

A exclamação ¡Viva México! expressa o profundo orgulho do povo mexicano por sua pátria, historicamente fortalecido a partir da Revolução Mexicana e das lutas lideradas por Zapata. Esse processo consolidou o protagonismo popular frente à ditadura porfirista e contribuiu para a construção de uma identidade nacional marcada pela resistência, soberania e valorização do território e da cultura nacional.

O México possui uma das mais ricas biodiversidades genéticas do mundo em espécies fundamentais para a alimentação humana global, como o milho, associado a Centeotl, deus do milho na mitologia asteca, o feijão, o abacate, as pimentas (chiles) e o agave, matéria-prima da tequila e do mezcal, bebidas emblemáticas da cultura mexicana.

A palma-forrageira, igualmente originária do México, destaca-se como uma das mais relevantes experiências de cooperação técnica entre o país e Pernambuco, com impactos diretos no semiárido brasileiro. Há cerca de quatro décadas, aproximadamente 200 materiais genéticos oriundos da estação experimental de Chapingo foram introduzidos no Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), dando origem a um exitoso programa de melhoramento genético. Esse intercâmbio resultou em cultivares comerciais que viabilizaram a produção proteica no semiárido, especialmente para a pecuária leiteira e a criação de caprinos e ovinos.

Durante a Expoagro Alimentaria realizada no ano de 2025, em Metepec, Estado do México, observou-se a forte similaridade entre os países, marcada pelo protagonismo dos campesinos, pelo cultivo tradicional e pela valorização territorial. Em um momento de reflexão sobre novos arranjos produtivos, o México reafirma sua resiliência frente às pressões externas, abrindo espaço para novas parcerias. A experiência da palma-forrageira permanece como um exemplo concreto de cooperação bem-sucedida e mutuamente benéfica e, em português, Viva o México!

Álvaro Eugênio - Eng. Agrônomo e consultor do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar em Pernambuco