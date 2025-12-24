800 anos de Tomás de Aquino

Em 2025 se comemoram os 800 anos de nascimento de Santo Tomás de Aquino (1225–1274), uma das personalidades mais influentes no cristianismo

São Tomás de Aquino (Foto: Biblioteca Apostolica Vaticana / Vatican News)

Em 2025 se comemoram os 800 anos de nascimento de Santo Tomás de Aquino (1225–1274), uma das personalidades mais influentes no cristianismo. Ele é conhecido, antes de tudo, como teólogo e filósofo, mas também foi poeta e literato, tendo sabido codificar em palavras a profundidade mais íntima da compreensão do coração que tem fé.

Tomás pertenceu à nobreza dos Condes de Aquino. Nasceu no castelo de sua família, localizado na região de Nápoles. Primeiro, ensaiou entrar como oblato no mosteiro beneditino de Montecassino, aos 15 anos de idade. Conta-se que, naquela ocasião, se apresentou aos monges trazendo consigo a pergunta que, séculos mais tarde, Hegel consideraria como a questão de maior relevância para a filosofia: “Quem é Deus?”

Mas foi na então nascente Ordem de São Domingos que Tomás encontrou o ambiente adequado para fazer frutificar sua sabedoria. Teve como mestre o polímata Santo Alberto Magno (1193–1280) e frequentou o ambiente universitário de Paris, quer como estudante, quer como professor.

Tomás foi alguém totalmente dedicado ao estudo, e seus textos contabilizam mais de cinco milhões de palavras. Uma forma de compreender essa dedicação pode ser constatada na oração intitulada Oratio ad vitam sapienter instituendam (Oração para ordenar sabiamente a vida).

O texto a seguir, traduzido do italiano, foi retirado da biografia de Santo Tomás, escrita por seu confrade Raimondo Spiazzi (Bolonha, 1995, p. 273–274):

“Concede-me, Deus misericordioso, desejar ardentemente, investigar sapientemente, conhecer verdadeiramente e cumprir perfeitamente as coisas que Te agradam, para o louvor e glória do Teu nome.

Dispõe, ó meu Deus, o estado do meu ser; e aquilo que me pedes para fazer, concede-me conhecê-lo e faze que o execute como convenha e seja útil à minha alma.

Dá-me um coração reto, que nenhuma sinistra intenção desvie; um coração resoluto, que nenhuma tribulação possa despedaçar.

Que eu dirija a Ti, ó meu Deus, o meu coração e me entristeça sempre pelas minhas faltas, com o propósito de me emendar.

Torna-me, Senhor meu Deus, obediente sem rebeldia; pobre sem aviltamento; casto sem alteração; paciente sem murmuração; humilde sem fingimento; bem-humorado sem dissipação; maduro sem tédio; ágil sem irreflexão; temente a Ti sem desespero; veraz sem simulação; praticante do bem sem presunção; capaz de corrigir o próximo sem aspereza; de edificá-lo com a palavra e o exemplo sem hipocrisia.

Dá-me, Senhor Deus, um coração vigilante, que não se distancie de Ti por qualquer curiosidade de pensamento; um coração nobre, que não seja arrastado por um afeto indigno; um coração livre, que não seja subjugado por nenhuma violência de paixão.

Dá-me, Senhor meu Deus, uma inteligência que Te conheça, um amor que Te busque, uma sabedoria que Te encontre, uma conduta que Te agrade, uma perseverança que Te espere fielmente, uma confiança que enfim Te abrace.

Concede-me afligir-me aqui na terra pelas penas que me mandas na penitência, servir-me caminhando dos benefícios da graça e fruir, no futuro, das Tuas alegrias na glória.”

Amém.

Padre Delmar Cardoso - Reitor do Santuário de Nossa Senhora de Fátima e Vice-reitor da Unicap