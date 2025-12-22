Novos caminhos para o empreendedorismo e investimento

A herança portuguesa no Recife simboliza um elo histórico renovado em oportunidades de negócios (Foto: Freepik)

A herança portuguesa no Recife simboliza um elo histórico renovado em oportunidades de negócios. Neste artigo, aprofundamos essa perspectiva, trazendo dados concretos, instituições estratégicas e setores promissores para empresários brasileiros que desejam expandir suas operações para Portugal e a Europa.

O comércio bilateral tem mostrado forte expansão. Em 2023, o Brasil se consolidou como o 12º maior cliente e o 7º maior fornecedor de Portugal. Entre 2022 e 2023, o estoque de capital português no Brasil aumentou 16%, alcançando US$ 13,8 bilhões — valor que representa 22% dos investimentos portugueses no mundo. Esses números comprovam que o relacionamento econômico entre os países está em crescimento constante.

Dois pilares fomentam essa aproximação: a APEX Brasil — Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, que facilita a internacionalização de empresas brasileiras por meio de informações de mercado, apoio estratégico e conexão com parceiros; e a AICEP Portugal — Agência para o Investimento e Comércio Externo, que oferece suporte a investidores estrangeiros, informações sobre incentivos fiscais e acesso a redes estratégicas.

Essas instituições funcionam como verdadeiras pontes e, juntamente com a assessoria de profissionais que conheçam bem a legislação de ambos os países, reduzem barreiras e criam segurança jurídica e comercial para quem deseja investir.

Alguns setores apresentam oportunidades especialmente relevantes para empresários brasileiros. A tecnologia e inovação lideram, com Portugal se destacando em inteligência artificial, blockchain e Internet das Coisas (IoT). As energias renováveis também despontam como setor estratégico, com o país investindo fortemente em energia solar e eólica, criando demanda por tecnologia e soluções sustentáveis.

A educação online e a formação profissional têm amplo espaço para expansão, acompanhando a crescente demanda por ensino digital. O comércio eletrônico e o varejo digital continuam em crescimento, especialmente nos segmentos de moda e eletrônicos. Já a construção civil se revela uma oportunidade sólida, diante do contínuo aumento da demanda por infraestrutura, habitação e empreendimentos imobiliários em Portugal.

Para empresários brasileiros, Portugal é mais do que um destino turístico ou cultural: é uma porta de entrada estratégica para o mercado europeu. Com apoio institucional, segurança jurídica, afinidades culturais e língua comum, o país oferece condições únicas para a internacionalização.

Pernambuco, com sua vocação empreendedora, instituições bilaterais tradicionais e um setor de prestação de serviços jurídicos forte, ocupa posição central nessa travessia. O futuro do comércio bilateral Brasil–Portugal está sendo construído agora e, para os empresários, Portugal não é apenas uma oportunidade: é um destino estratégico, um convite concreto para transformar laços históricos em novos negócios sustentáveis e rentáveis.

Ivo Tinô do Amaral Junior *

*Advogado