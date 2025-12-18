“Tecnologia é meio. Essência é destino.”

As empresas estão fascinadas pela tecnologia (Foto: Freepik)

Wagner Mendes *

As empresas estão fascinadas pela tecnologia. E com razão. Inteligência artificial, automações, dados, robôs, algoritmos — tudo isso chegou para ficar. Mas existe um detalhe que muitos esquecem: nenhum software salva um negócio sem alma.

Você pode ter o CRM mais caro do planeta, a campanha mais segmentada, o relatório mais bonito. Nada disso funciona se a empresa não souber para onde está indo. Tecnologia acelera. Mas, se você não tiver direção, ela acelera o caminho para o precipício.

Negócios precisam de quatro coisas que não vêm em kit de instalação: diligência, direção, posicionamento e objetivos claros. Antes de comprar ferramentas, compre tempo para refletir. Antes de treinar máquinas, treine líderes.

Algumas empresas acreditam que o digital resolve tudo. Não resolve. Tecnologia não faz milagre. Tecnologia amplifica. Se a empresa é confusa, ela amplifica a confusão. Se é estratégica, ela amplifica o resultado.

É como dar um megafone para alguém: se a pessoa sabe o que dizer, ela inspira. Se não sabe, vira ruído.

O algoritmo organiza o pensamento, mas não pensa por você. Dados mostram o caminho, mas não caminham. Máquina responde rápido, mas não necessariamente responde certo. Robôs são fantásticos, mas não sonham, não sentem, não lideram.

Quem faz um negócio andar não são máquinas: são pessoas com brilho no olho.

Empresas sem gente boa viram prédios vazios. Empresas com gente boa viram movimento, viram história, viram marca. A tecnologia ajuda — e como ajuda —, mas é o ser humano que dá sentido.

No fim das contas, cliente não se apaixona por código. Ele se apaixona por cuidado, por solução, por verdade.

O futuro é de quem consegue misturar duas coisas que parecem opostas, mas não são: cabeça digital e coração humano.

Negócios vencedores combinam:

– Tecnologia para ganhar velocidade

– Estratégia para não perder o rumo

– Posicionamento para ser lembrado

– Objetivos para medir vitória

– Pessoas para fazer tudo acontecer

Tecnologia é meio. Essência é destino.

Sem isso, a empresa pode até crescer. Mas cresce torta. Cresce frágil. Cresce esquecida.

Se existe uma frase que todo empresário deveria colar na parede, é esta:

“Tecnologia é meio. Essência é destino.”

A inovação da moda passa. A plataforma do ano muda. Mas visão, cultura, propósito e gente boa são perenes.

Porque o futuro não será das empresas mais tecnológicas. Será das empresas mais verdadeiras, estratégicas e humanas. As outras? As outras serão apenas mais um aplicativo desinstalado na história do mercado.

Consultor de Gestão e empresário*