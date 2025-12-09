Tempo de eleição no Clube Alemão de Pernambuco

O Clube Alemão de Pernambuco se prepara para mais um momento decisivo de sua história

Rodrigo Duarte de Melo*

O Clube Alemão de Pernambuco se prepara para mais um momento decisivo de sua história. No próximo dia 11 de dezembro ocorrerá a eleição para o biênio 2026/2027, um marco relevante para uma instituição centenária e amplamente respeitada no cenário social pernambucano. Após uma eleição anterior marcada por intensa disputa, vivemos hoje dias mais tranquilos, sem que, contudo, se perca o saudável engajamento dos seus sócios, pois a participação é o que mantém viva a essência de qualquer entidade social.

O Clube Alemão sempre se destacou pela integração com a sociedade pernambucana, e sua trajetória confunde-se com a própria história social do nosso Estado. Ao longo dos anos, construiu um patrimônio material, esportivo, cultural e humano que se valoriza continuamente, ano após ano, em visível crescimento.

É justamente por isso que o processo eleitoral assume tamanha importância. Duas chapas se apresentam à apreciação soberana do quadro de sócios: a Chapa 01, capitaneada pelo advogado Sérgio Piaba, tendo Alice como vice; e a Chapa 02, sob a liderança do administrador Diego Rocha. Mais do que a escolha de nomes, estão em debate projetos, visões de gestão e perspectivas de futuro para um clube que exerce protagonismo indiscutível na vida esportiva, cultural e social de Pernambuco. Ambos os projetos merecem ser analisados com maturidade, responsabilidade e elevado senso institucional.

O que se espera é um processo pautado pelo respeito, pela ética e pelo pleno exercício da democracia. A história do Clube Alemão exige grandeza de todos os envolvidos. Divergências são naturais e até desejáveis em ambientes verdadeiramente democráticos, mas o que não pode faltar é civilidade no debate e compromisso incondicional com a instituição. Ao final do pleito, ganhe quem ganhar, o Clube Alemão precisará sair ainda mais fortalecido, pois o verdadeiro vencedor deve ser o próprio clube e, por consequência, toda a comunidade que dele faz parte.

Que o dia 11 de dezembro seja exemplo de participação consciente e que o futuro do Clube Alemão continue sendo construído com união, responsabilidade e espírito coletivo.

Auditor do TJD/PE e sócio do Clube Alemão de Pernambuco*