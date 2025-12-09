CMNE, compromisso com o Nordeste

Em 19 de janeiro de 2024, iniciei a honrosa missão de liderar o Comando Militar do Nordeste (CMNE), maior escalão do Exército Brasileiro nesta região de elevado valor estratégico para o País

Recife, PE, 22/08/2025 - DIA DO SOLDADO - Imagens da celebração do dia do soldado, no Comando Militar do Nordeste (CMNE). Busto de Duque de Caxias. (Rafael Vieira)

General Maurílio Miranda Netto Ribeiro*

Em 19 de janeiro de 2024, iniciei a honrosa missão de liderar o Comando Militar do Nordeste (CMNE), maior escalão do Exército Brasileiro nesta região de elevado valor estratégico para o País, tendo a responsabilidade de conduzir o preparo da tropa para contribuir com a missão constitucional do Exército Brasileiro.

Em sua estrutura, o CMNE reúne 78 organizações militares e 51 tiros de guerra, distribuídos em 74 municípios, do estado da Bahia ao Piauí. São mais de 25 mil militares que trabalham em regime de disponibilidade permanente e atuam segundo a ética, valores e deveres, honrando o compromisso firmado perante a Bandeira Nacional.

Ao longo desses quase dois anos, conduzimos um volume expressivo de atividades, em todas as vertentes de atuação, com resultados amplamente satisfatórios.

No preparo da tropa para a Defesa da Pátria, destaco os exercícios de adestramento, em especial as Operações Guararapes 2024 e 2025, que mobilizaram cerca de 5 mil militares e integraram todos os sistemas operacionais e logísticos, bem como a certificação da Força de Prontidão, no corrente ano, pelo Comando de Operações Terrestres.

Ao mesmo tempo, incorporamos mais de 10.500 jovens, anualmente, para cumprirem o serviço militar obrigatório e integrarem a reserva mobilizável. Receberam instruções voltadas à formação militar baseada na hierarquia, disciplina, ética, valores e deveres, contribuindo com a formação do cidadão. Foram, também, capacitados com qualificação técnico-profissional, o que favorece sua reinserção no mercado ao término do serviço militar. Nestes dois anos, mais de 5.500 jovens foram qualificados com o apoio de instituições parceiras, principalmente as ligadas ao “Sistema S”.

Em apoio ao Estado brasileiro, atuamos nas operações de garantia da votação e apuração em 224 municípios, empregando aproximadamente 7 mil militares, assegurando o livre e seguro exercício do voto. Também participamos da segurança de grandes eventos, como a COP30 (Belém-PA), e mobilizamos dois contingentes para a Operação Acolhida, referência mundial no amparo a migrantes vulneráveis. No tocante à fiscalização de produtos controlados, realizamos numerosas operações, vistorias e apreensões, contribuindo para a segurança da sociedade brasileira.

O CMNE completou 27 anos de atuação na Operação Carro-Pipa, que assegura água potável a mais de 1,5 milhão de pessoas diariamente em todo o Nordeste. No campo da defesa civil, prestamos apoio em Paulo Afonso-BA, Muquém de São Francisco-BA e Picos-PI, além de integrar a mobilização nacional em favor das famílias gaúchas afligidas pelas fortes chuvas, com destaque para o envio do hospital de campanha, que promoveu mais de 3.500 atendimentos.

A engenharia militar do Nordeste executou diversas obras, como pavimentação e manutenção de estradas, perfuração de poços artesianos e avanços na construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), dentre outras, sempre em cooperação com o desenvolvimento nacional e regional.

No campo histórico-cultural, promovemos cerca de 300 eventos alusivos aos 80 anos da participação da Força Expedicionária Brasileira na vitória dos aliados na 2ª Guerra Mundial, celebrando os mais de 25 mil “febianos”, verdadeiros heróis nacionais que lutaram para reafirmar o compromisso do Brasil com a democracia, a liberdade e a segurança no mundo. Avançamos, também, na revitalização do Parque Histórico Nacional dos Guararapes e do Forte do Brum, símbolos da formação da nacionalidade e da origem do Exército.

Outrossim, é com especial satisfação que comento o excelente e muito saudável ambiente de diálogos e parcerias com as mais diversas instituições, públicas ou privadas. Ressalto as relevantes interações estabelecidas no contexto da implantação da Escola de Sargentos do Exército, cujo projeto de grande alcance estratégico vem recebendo o intenso apoio e colaboração dos mais diversos setores da sociedade pernambucana.

Nesse contexto, o CMNE reafirma o seu permanente compromisso de atuar de forma integrada e colaborativa para contribuir nos debates visando à construção de soluções voltadas ao Desenvolvimento Nacional, à Defesa da Pátria e à promoção do bem-estar das pessoas.

Ao me despedir do CMNE, cumpro o dever de justiça em reconhecer que os resultados alcançados se devem ao enorme valor da tropa que tive a honra de comandar e ao permanente apoio do valoroso e acolhedor povo nordestino, referência de força e resiliência nesta região que tanto contribuiu para a formação da identidade do Brasil.

* Comandante militar do Nordeste