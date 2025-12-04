Textualidades digitais (I)

Uma das maiores invenções da humanidade, a escrita é, em quase todas as civilizações, a grande memória da cultura

Caracterizadas pela multimodalidade, hibridez, intertextualidade, objetividade, instantaneidade e interatividade, as "textualidades digitais", essas novas formas de expressão e interação, são indispensáveis para a comunicação contemporânea (Foto: drobotdean/freepik)

Marcelo Alves Dias de Souza

Procurador Regional da República

Doutor em Direito (PhD in Law) pelo King’s College London – KCL

Membro da Academia Norte-rio-grandense de Letras – ANRL

Uma das maiores invenções da humanidade, a escrita é, em quase todas as civilizações, a grande memória da cultura — do passado e para o futuro —, cultura essa que, sem ela, não conheceríamos nem conheceremos.

Até a consolidação da imprensa em 1455 (e, mesmo depois, até o desenvolvimento das textualidades digitais), a escrita era, como lembra Fabio Mestriner em 4 pequenas histórias que juntas mudaram o mundo (M. Books, 2014), uma “tarefa árdua e dispendiosa que não podia ser empreendida em coisas de menor importância e que não fizessem jus ou não merecessem realmente ser registradas”. O falado podia ser corrigido imediatamente, mas algo inscrito ou gravado não era possível — ou fácil — de desdizer ou retificar. A mera seleção para registro acabava cristalizando nossa visão do passado, a percepção do presente e a expectativa do futuro; o conteúdo desse escrito, sua mensagem, ainda mais.

Num certo sentido, como anota George Steiner em Lições dos mestres (Record, 2005), a escrita petrifica o discurso, “torna estático o jogo livre do pensamento. (...) A palavra escrita não escuta o que diz seu leitor. Não toma conhecimento de suas perguntas e objeções”. De fato, as verdades livrescas às vezes transformam a sabedoria e o pensamento em frio mármore: “tendo sido ditada [e não dialogada], a instrução não é tão ‘didática’ quanto ‘ditatorial’ (juntamente com ‘édito’ e ‘edito’, essas palavras formam uma constelação assustadora)”.

Por outro lado, a sabedoria e o ensino oral, como aduz o mesmo George Steiner, “propiciam uma grande variedade de erros criativos, com as possibilidades de serem corrigidos e contraditados”. Alguém que fala pode corrigir-se a cada momento; ele é capaz de instantaneamente retificar sua mensagem. Talvez por isso o grande Platão, genial estilista da escrita, tenha manifestado sua desconfiança em relação à palavra escrita, advogando ser somente a palavra dita face a face capaz de conjurar a verdade e assegurar um ensino honesto.

Mas como, então, conciliar essas duas realidades — memória e flexibilidade — aparentemente incompatíveis?

Talvez o bom caminho esteja nas textualidades digitais, hoje superpotencializadas com a revolucionária Internet e que não sabemos onde irão parar com a imprevisível Inteligência Artificial.

É verdade que a textualidade digital, com sua quase infinita capacidade de armazenamento e recuperação da informação, com seus onipresentes arquivos de dados, milita contra a nossa capacidade individual de memorização. Todavia, como anota o citado George Steiner, “de maneira fascinante, a mídia interativa, corretiva e passível de interrupção dos processadores de texto, das textualidades eletrônicas na internet, pode vir a ser um retorno à oralidade, ao que Vico chamaria de ricorso. Os textos que aparecem na tela são, em certo sentido, provisórios e em aberto. Essas condições podem restaurar os fatores do ensino autêntico, como o praticado por Sócrates e dramatizado por Platão”. Isso é mais do que muito!

Refiro-me aqui às “textualidades digitais” como as formas de “escrita” e comunicação — já mais que presentes na nossa vida, que diuturnamente ressurgem repaginadas e que cada vez mais fazem do nosso cotidiano um ambiente/mundo virtual — proporcionadas pelos já “antigões” processadores de texto (como o Word), pelos muitos sistemas e aplicativos de mensagens (e-mail, WhatsApp, Telegram, entre outros) e pelas mais diversas redes sociais (Facebook, Twitter/X, Instagram), além de blogs, vlogs, plataformas de vídeo/streaming, comunicação via emojis, GIFs ou memes, histórias fanfics e assim por diante.

Caracterizadas pela multimodalidade, hibridez, intertextualidade, objetividade, instantaneidade e interatividade, as textualidades digitais — essas novas formas de expressão e interação — são indispensáveis para a comunicação contemporânea. E, da mesma forma que a “escrita tradicional” foi uma das mais revolucionárias criações do homem, pelo impacto que teve nas transformações sociais, muitas delas provocadas direta ou indiretamente pelos “livros”, as textualidades digitais são fundamentais para a nossa participação na sociedade atual. Sua compreensão é essencial para a inclusão digital e social e para que possamos interagir plenamente em um mundo cada vez mais online.

E sobre essa nova textualidade, sobretudo suas características, conversaremos um pouco mais na semana que vem.