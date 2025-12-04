Centenário de Werner Lück - Visionário do Turismo

Em 14 de outubro de 1925, nasce em Natal Werner Ernest Ferdinand Lück, um visionário com projetos além de seu tempo

Tudo começou em 1977, quando Werner Lück, um jovem empreendedor, filho de alemães, decidiu comprar a agência de viagens de seu irmão, Walter Lück.

A Agência Luck, como era conhecida na época, era uma agência de viagens emissiva, ou seja, agenciava viagens de lazer do Recife para o mundo.



Werner, um incansável sonhador, observou que Pernambuco não possuía turismo receptivo e vislumbrou a oportunidade de criar este departamento, movido pelo desejo de mostrar as belezas do Nordeste e proporcionar experiências marcantes aos visitantes que chegavam à região. Foi aí que a história tomou novos rumos.

Com visão de futuro e um amor genuíno por receber bem, Werner começou a transformar aquela pequena agência em algo muito maior:

comprou o primeiro ônibus para atender à demanda de turistas no estado, sendo o pioneiro no receptivo em Pernambuco;

elaborou uma cartilha com a história de Pernambuco para treinar e formar uma equipe de guias poliglotas;

fechou acordos com operadoras europeias e canadenses, trazendo para Pernambuco voos charters semanais;

abriu uma agência de viagens-escola denominada LUCKTEC, para a capacitação de novos profissionais, visto que ainda não existiam universidades nem cursos especializados em turismo.

Ele não só expandiu os serviços, como criou passeios turísticos para Itamaracá, Cabo de Santo Agostinho, Porto de Galinhas e o City Tour em Recife e Olinda.

E, para mostrar esses passeios, o receptivo teria que acolher o passageiro desde o aeroporto até o hotel (e vice-versa), já incluso no pacote das operadoras, visto que tudo era divulgado em álbuns de fotos.



Mas o principal diferencial do Sr. Lück sempre foi o cuidado em cada detalhe da experiência do cliente final.

Foi também nessa época que a Luck passou a receber voos internacionais, movimentando o turismo de Pernambuco e colocando o estado em destaque no mapa das grandes rotas turísticas.

Com o tempo, a Agência Luck se tornou Luck Viagens e, depois, Luck Receptivo — uma empresa que cresceu com o mesmo espírito familiar e o mesmo propósito de sempre: servir com excelência e paixão.

Werner também enxergou novas oportunidades e levou a marca para o mundo dos eventos corporativos, unindo a experiência do turismo à força da hospitalidade.



Ele deu um passo ainda mais importante: trouxe seus filhos para a empresa, garantindo que o legado continuasse em boas mãos.

Elizabeth (Beta), Sandra, Gustavo e Renata Lück passaram a fazer parte da gestão, cada um contribuindo com seu olhar, sua energia e seu talento.



A terceira geração, os netos — Juliana, Guilherme e Filipe Lück — também se juntou à história da família, levando adiante tudo o que aprenderam com o avô.

Hoje, o que começou como um sonho familiar virou um grupo empresarial reconhecido nacional e internacionalmente.



O Grupo Luck está presente em Pernambuco (Recife, Porto de Galinhas e Fernando de Noronha), Alagoas, Sergipe, Paraíba, Bahia (inclusive na Chapada Diamantina) e Rio Grande do Norte.

Atualmente, o Grupo Luck atua como o maior e melhor receptivo do Brasil, premiado 17 vezes por sua excelência.

Ao longo dessas seis décadas e meia, a Luck se consolidou não apenas como uma empresa de turismo, mas como uma realizadora de sonhos.



Cada viagem, cada passeio, cada atendimento carrega a essência de uma equipe que ama o que faz — e que entende que turismo é mais do que deslocamento: é transformar viagens em experiências inesquecíveis.

Em outubro de 2025, o Grupo Luck completou 65 anos de história — e 100 anos de Werner Lück: uma trajetória feita de conquistas, de pessoas e de momentos que marcaram gerações.



Uma história de tradição que inspira — e de gente que realiza.