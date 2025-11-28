Corriqueiramente, lembro de minha roda de amigos, brincando na rua e conversando sobre nossos sonhos e o que queríamos ser quando crescêssemos

Já dizia Fernando Pessoa, que "o homem é do tamanho do seu sonho". (Foto: freepik)

Sérgio Ricardo Araújo Rodrigues *

Corriqueiramente, lembro de minha roda de amigos, brincando na rua e conversando sobre nossos sonhos e o que queríamos ser quando crescêssemos. Alguns foram realizados, outros não, mas o mais importante é que foram buscados.

“Sonhar é preciso”, conforme já diziam grandes sábios ao longo da história.

Não há sonho superficial ou pequeno que não valha a pena ser sonhado e vivido. O sonho abre as janelas da nossa mente, areja os nossos pensamentos, gera emoções positivas e produz um belo enredo para a nossa vida. Se vier cheio de cores, detalhes, nuances, sabores, então melhor ainda. Sonhos nos inspiram e podem funcionar como uma bússola do nosso coração e da nossa mente, que, alinhados em perfeita sintonia, podem transformar esse enredo em realidade.

Já dizia Fernando Pessoa que “o homem é do tamanho do seu sonho”. Podemos realmente ser do tamanho das coisas que vemos e sonhamos, e não exatamente da nossa altura. A capacidade do nosso cérebro racional, alinhado ao cérebro emocional, permite fazer muito mais coisas do que podemos inclusive imaginar.

O que me deixa preocupado hoje é que não vemos mais pessoas pensando e vivendo seus próprios sonhos, mas sendo levadas a seguir os autodenominados influenciadores, sonhando o sonho de outros, sabendo que aquele sonho não cabe em seus mundos e, pior, se frustrando por não terem anseios para seu futuro.

Não se buscam mais os sonhos e nem mesmo respostas aos diversos questionamentos que nos surgem. Buscam-se soluções prontas e rasas sobre o que os outros viveram, e isso domina as mentes de uma gama enorme da nossa sociedade.

No posfácio de seu livro A Cortina de Ouro, Cristovam Buarque diz que “cada pessoa é a soma das respostas que deu ao longo da vida às perguntas que lhe foram formuladas. O sucesso depende dos acertos nas respostas. Mas os homens que mudam o próprio destino são aqueles que não se limitam a acertar respostas, mas também criam as próprias perguntas certas para o momento”.

A criatividade está condicionada à inteligência, já que se encontra relacionada com a região do cérebro responsável pela lógica, atenção, tomada de decisão e prevenção. A eficiência dos neurônios e a organização dos neuritos nessa região revelam a capacidade do processo criativo do indivíduo.

Se pensarmos nas implicações históricas desse processo, elas são óbvias, pois foi através dessa capacidade que a humanidade se desenvolveu e criou estratégias tanto no nível prático quanto no simbólico, já que o ser humano e suas necessidades vão muito além do suprimento do básico.

Nos últimos anos, surgiu um movimento muito importante chamado “Maker”, que visa resgatar o questionamento em uma mente criativa. O Movimento Maker está ligado ao conceito de DIY (do it yourself), em português, “faça você mesmo”. Esse movimento incentiva o desenvolvimento de habilidades para que as pessoas possam criar, consertar, remodelar e transformar objetos com as próprias mãos, formando um ambiente de colaboração, criatividade e proatividade.

Se um dia eu pensar em ser um influenciador, quero influenciar nossa juventude a pensar por si só, a criar, a fazer por eles mesmos.

Deixo a linda poesia de Lílian Quédima, que, diferente de alguns, conseguiu interpretar a noção de prisão mental:

A pior prisão é a da mente!

Solte as amarras de seus próprios pensamentos,

não leve para si medos e ansiedades que se baseiam apenas em fatos da sua imaginação.

Não se prenda à vida de outra pessoa, ainda que ela seja referência para você.

Se a vida que você vive desconsidera a sua própria essência... isso não é vida, é prisão,

e prisão é uma espécie de tortura,

e tortura é loucura!

Volte para a realidade, tome as rédeas da sua mente e usufrua de sua vida verdadeiramente!

*Advogado e professor universitário