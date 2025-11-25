Nutrição neonatal: o cuidado que começa na primeira hora

Você já parou para pensar como a alimentação nos primeiros meses de vida pode moldar o futuro de uma criança?

Desde os primeiros momentos após o nascimento, cada interação com alimentos tem o potencial de esculpir o caminho do crescimento, do desenvolvimento e da saúde de um bebê. (Foto: freepik)

Chika Wakiyama*

Você já parou para pensar como a alimentação nos primeiros meses de vida pode moldar o futuro de uma criança? Desde os primeiros momentos após o nascimento, cada interação com alimentos tem o potencial de esculpir o caminho do crescimento, do desenvolvimento e da saúde de um bebê. Um bom começo, com amamentação e cuidados certos, faz toda a diferença.

O aleitamento materno deve ser celebrado como um dos passos mais fundamentais e transformadores nesse início de jornada. Mas, apesar de tão natural, essa prática ainda precisa ser visivelmente abraçada e apoiada em nossa sociedade, pois beneficia tanto a mãe quanto o bebê. Um momento especial desse caminho é a “Hora Dourada”, a primeira hora de vida do recém-nascido. Essa prática envolve o contato pele a pele, promovendo vínculos afetivos e estabilidade física, como a regulação da temperatura corporal e da frequência cardiorrespiratória. Esse contato inicial também facilita o aleitamento, diminui o choro, melhora o bem-estar do bebê e promove a colonização do intestino com bactérias maternas, influenciando toda a sua existência.

Receber apoio para amamentar desde a Hora Dourada fortalece a confiança das mães e gera impactos duradouros na vida das crianças. Estudos indicam que a amamentação está ligada a melhor desenvolvimento cognitivo e emocional, além de menor suscetibilidade à obesidade e proteção contra inúmeras doenças.

Contudo, em situações como internamentos hospitalares prolongados, prematuridade, doenças maternas ou do recém-nascido, o aleitamento materno direto ao seio pode não ser possível temporariamente. Nesses momentos, alternativas como leite humano ordenhado cru da própria mãe, leite pasteurizado de bancos de leite humano ou outras formas de alimentação tornam-se necessárias.

Pensando nos pacientes assistidos e visando garantir segurança nutricional, o Imip, em parceria com o Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente do Recife (Comdica), requalificou o serviço de Nutrição do Lactário/Sondário e Fracionamento de Leite Humano.

O espaço, inaugurado em abril de 2025, foi projetado em conformidade com resoluções e portarias, contando com infraestrutura aprimorada e tecnologia de ponta. Oferece maior segurança nos processos, melhoria nos fluxos e uma assistência nutricional mais qualificada — não apenas no cuidado neonatal e no acesso a fórmulas especializadas, quando há razões médicas aceitáveis segundo a OMS, mas também para todos os pacientes que necessitam desses serviços especializados.

O manejo nutricional seguro em ambientes hospitalares requer atenção rigorosa aos riscos, controle de qualidade e monitoramento contínuo. Hoje, com um espaço mais amplo, o setor se tornou exemplo de adaptação compatível com o grande Complexo Hospitalar que o Imip representa. Esse aprimoramento inclui ainda melhorias nas práticas, assegurando cuidado integral e centrado no paciente.

Para que projetos como esse continuem gerando impacto positivo, é crucial que a sociedade valorize tais iniciativas, incentivando investimentos por parte das instituições e dos governos. Além disso, é necessário garantir que mães de todas as regiões tenham acesso a ambientes favoráveis à amamentação — um direito que deve ser universalmente reconhecido.

Refletir sobre o futuro da sociedade passa, necessariamente, pela promoção da saúde das crianças de hoje. Ao nutrir e proteger a infância, investimos em um amanhã mais promissor. A amamentação é um gesto poderoso que deve ser protegido, promovido, apoiado e expandido, pois assegura um início saudável para cada criança e influencia toda a sua vida e a vida da lactante. Compreender as crianças como nosso maior tesouro é reconhecer a importância de proporcionar a elas nutrição de qualidade — uma oportunidade vital para seu crescimento e desenvolvimento.

Nutricionista do Imip, Coordenadora do Lactário do Imip e da Residência em Nutrição Clínica*