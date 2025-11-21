Ed Carrazzoni, pioneiro da Química Orgânica em Pernambuco
Publicado: 21/11/2025 às 09:37
Meu pai, Ed Paschoal Carrazzoni, que nos deixou ontem, foi um dos principais expoentes da Química Orgânica em Pernambuco, reconhecido pela sua trajetória como professor, pesquisador e gestor universitário.
Formou-se no Bacharelado em Química pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e em Química Industrial pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Tornou-se mestre pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e desenvolveu estudos de doutorado sobre Espectrometria de Absorção no Infravermelho e Ressonância Magnética Nuclear no centro de pesquisas Kernforschungsanlage Jülich (atual Forschungszentrum Jülich), na Alemanha.
Foi professor da UFPE e da Unicap, onde ocupou diversos cargos acadêmicos. Na Unicap, entre outras funções, atuou como pró-reitor administrativo. Nesse período, ajudou a implementar importantes estruturas que hoje são marcas da instituição, como a Biblioteca Central Pe. Aloísio Mosca de Carvalho. Também foi diretor do Cesesp — órgão responsável pelo vestibular unificado de Pernambuco — e vice-diretor do antigo Colégio Nóbrega, no Recife. Lecionou até os 75 anos.
Carrazzoni destacou-se como pesquisador na área de produtos naturais, e o reconhecimento de seus estudos sobre terpenos e alcaloides lhe garantiu espaço como verbete na antiga Enciclopédia Delta Larousse, algo raro para cientistas regionais. Tornou-se referência nacional em estudos de compostos orgânicos, metabolismo natural e aplicações químicas, sendo amplamente reconhecido por estudantes e profissionais da área.
Além de diversos artigos científicos, publicou dezenas de livros, incluindo obras didáticas voltadas para concursos vestibulares e títulos sobre uma série de temas, como Práticas de Química Orgânica, Química de Líquens e Plantas Medicinais de Uso Popular. Muitos de seus trabalhos combinam rigor científico com linguagem acessível, aproximando o conhecimento químico do cotidiano das pessoas. Foi também integrante da Academia Pernambucana de Química.
Além da carreira acadêmica, Carrazzoni empreendeu com o Ceseplan — empresa voltada à realização de concursos — e o Ceane, centro especializado na análise da qualidade das águas.
Sua produção intelectual e acadêmica consolida seu nome como um dos mais produtivos em sua área, com um legado que contribui para a formação de diversas gerações de estudantes, professores e profissionais da Química em todo o Brasil.
Eric Carrazzoni *
* Jornalista