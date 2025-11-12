O amanhã em letras

Edição de 100 anos do Diario de Pernambuco estava dentro de cápsula aberta no dia 7 de novembro de 2025 (Foto: Cryslli Viana/DP Foto)

O Diario de Pernambuco crava seus 200 anos em favor do Brasil. Sobreviveu de todas intempéries com altivez impecável. Registra em suas páginas a voz de seu leitor. Sua direção é voltada para os reclames das ruas. Essa voz que ecoa pelas ruas de Pernambuco e no resto do Brasil , representa o poder inabalável do DP. Registrar toda uma história de maneira coesa não é tarefa para iniciantes. Quando o DP surgiu , universo era outro. A vida era totalmente diferente. Nos dias atuais exige - se modernidade com avanços da tecnologia. Aposentou - se aquela velha máquina de escrever. Ela continha histórias e mais histórias. O telefone de fio captava o que ocorria mundo afora. Muito antes isso era inexistente. A velha roda girava lentamente. O mundo moderno chegou. A imprensa se modernizou. O aparelho celular na palma da mão virou o computador de bordo na captação em tempo real da informação. O DP se adequou em todas suas fases. É um jornal moderno , avançado e precioso para todos nós. Tenho enorme orgulho de estar em sua página 02 assinando artigos. Não é para qualquer um esse imenso e valoroso espaço. O alcance de suas páginas vai de encontro ao clamor da vida nacional. Não se furta em publicar o republicano e o não republicano , esse dos mal feitores. Estampa em suas páginas o orgulho de uma imprensa livre e soberana. Exalta o povo pernambucano e sua lida diária na busca do sucesso. Mostra ao Brasil como se faz um jornal de qualidade e bem representado na sua equipe de profissionais. Isso é um marco na comunicação. Está aberta a porta para o futuro para enxergar os próximos centenários de anos que estão por vir. Até lá essa trajetória irá construir muitas pontes para alcançar os objetivos planejados. O DP escolheu seu lugar. Fincou raízes. Abraçou quem lhe Abraçou. Não virou suas costas para os críticos. Fez dessas críticas uma alavanca primorosa para alicersar o sucesso. E esse sucesso e os destinos do JP só se encerram quando Deus envelhecer.

João Carlos Silva, articulista e consultor