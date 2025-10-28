Feliz aniversário, presidente Lula

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante jantar de gala oferecido pelo Primeiro-Ministro da Malásia, Anwar Ibrahim e pela senhora Wan Azizah Wan Ismail. Centro de Convenções de Kuala Lumpur, Malásia. (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

Quando eu nasci, o senhor estava completando 20 anos. Naqueles anos 60, o Brasil era muito diferente deste em que vivemos depois de que o senhor passou pela presidência da República. Sua história cruza com a minha, assim como a de milhões e milhões de brasileiros nascidos nas famílias humildes, aquelas cujos filhos foram os anônimos construtores do nosso progresso.



Poucos de nós conquistaram o privilégio de estudar em boas escolas, enquanto a maioria era obrigada a começar a trabalhar ainda criança, no campo ou na cidade, para garantir o sustento das nossas famílias, sustento este traduzido em comida escassa, saúde precária e uma vida na qual a ausência era o normal. Ausência de pai, amor, de escola, posto de saúde, vacina, transporte, roupa, calçado e, mais importante, ausência de oportunidade.



O senhor se tornou o meu exemplo de resiliência, daquilo que aprendi a chamar de sobrevivência criativa. Eu fui sobrevivendo na Vila dos Parafusos, periferia de Brasília, num daqueles 169 barracos com meus 8 irmãos e minha mãe Elisa que, como dona Lindu, nos forjou para ir em frente sempre, sem parar. De nossas mães, presidente, herdamos mais dos que o DNA no sangue, elas cimentaram a resistência dentro das nossas almas para superarmos injustiças, preconceitos, pobreza e pudéssemos transformar sofrimentos em glórias. Hoje tenho orgulho de ter construído a maior agência de publicidade do Distrito Federal. Comecei do nada, numa salinha apertada, e hoje dou emprego para mais de 100 profissionais.



Como o senhor, tenho orgulho da minha origem e do caminho que trilhei. E mais orgulho ainda de vê-lo completar 80 com toda energia, sem abrir mão da luta, do bom combate, enfrentando as adversidades de cabeça erguida igual ao jovem Lula quando entrou no movimento sindical e dali partiu para uma carreira imparável rumo ao mais alto cargo deste país. O senhor não fez História; se tornou a própria História viva.

Presidente, daqui a 100 anos os brasileiros lembrarão apenas de três presidentes: Getúlio Vargas, Juscelino e Lula.

Quem está amarrado ao presente e não consegue pensar adiante por que briga com a realidade, não tem lucidez para entender o significado da sua passagem pelo comando do Brasil. O senhor tem sido uma síntese de Getúlio e Juscelino, ao promover a redução drástica da pobreza, a distribuição de renda, defender nossa soberania, o desenvolvimento e ter o dom de renascer como fénix depois de todas as injustiças cometidas por aqueles que, seja por incompetência ou falta de talento, jamais terão sua estatura. Seus algozes serão esquecidos com o tempo. Daqui a pouco nem os livros lembrarão deles. Serão velhos arquivos entre bilhões de insignificâncias empilhadas pelo Google.

Os brasileiros e brasileiras devem se orgulhar do senhor estar completando 80 anos

Desejo ao senhor a maior das bençãos, saúde e vitalidade para seguir construindo esta obra imensa, a qual não pertence apenas do nosso povo, mas a toda humanidade. O senhor é a energia transformadora, inesquecível, impressa na memória de gerações embaladas pelas suas realizações. E esta energia, presidente Lula, viverá para sempre no coração da sua gente.



*Publicitário, CEO da Fields 360 e presidente do Sindicato das Empresas de Publicidade do Distrito Federal.