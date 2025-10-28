Rotary em ação, uma visita, 100 anos de Portugal, viva ao Rotary Clube de Lisboa

Rotary Club de Lisboa (Foto: Rotary Club de Lisboa)

O Rotary Clube de Lisboa completará 100 anos em janeiro de 26, marco de grande relevância que merece ampla comemoração. É nesse contexto que compartilho este relato, inspirado pela visita oficial interclubes que realizei em 23 de setembro, na qualidade de Governador Assistente do Distrito 4500, Vice-Presidente do Rotary Clube Recife Boa Vista e Chairman do Desenvolvimento do Quadro Associativo do D4500.

Na ocasião, tive a honra de estar no RC Lisboa a convite do Governador do Distrito 1960, Jorge Lucas Coelho. A experiência concretizou um desejo antigo, alimentado em outras passagens por Portugal: conhecer de perto os valorosos Companheiros do clube lisboeta e estabelecer um contato mais próximo, reforçando a intenção de promover trabalhos conjuntos e de estreitar ainda mais os laços entre Brasil e Portugal.

Fui recebido com grande atenção e cortesia de todos, entretanto mostra-se necessário destacar o Presidente Pedro Correia, o Presidente da Comissão do Centenário, Rui Vidal Matoso, e o Companheiro Advogado Adauto Cardoso Martins, responsável por Assuntos Internacionais na relação Portugal e Brasil. Lá, pude ressaltar a relevância e o alcance internacional de ações conjuntas entre os clubes de Lisboa e Recife, simbolizando a irmandade entre rotarianos lusófonos. Enfatizei que essa aproximação abre caminho para iniciativas de repercussão em ambos os países, especialmente em educação, desenvolvimento comunitário, companheirismo, integração e fortalecimento do quadro associativo.

O Lisboeta Centenário foi fundado em 23 de janeiro de 1926 e tem o prestígio de ser o primeiro em Portugal e um dos pioneiros da Europa. Ao longo de um século, consolidou-se como referência de ação cívica e filantrópica, patrocinando bolsas de estudo, promovendo campanhas de saúde pública, apoiando alfabetização e educação e envolvendo-se ativamente em causas sociais, ambientais e humanitárias.

Destacam-se bolsas de estudo para estudantes de graduação e pós-graduação, em parceria com o Instituto Superior Técnico, campanhas de prevenção em diversas comunidades e o trabalho com o Rotaract Clube de Lisboa, que prepara jovens líderes para a vida comunitária e profissional, assegurando a continuidade do voluntariado. O clube também mantém a tradição de promover eventos culturais, palestras e jantares festivos, além de participar ativamente das visitas do Governador Distrital, quando apresenta resultados e planeja novas ações.

Para as comemorações o clube organiza uma agenda especial que revisitará o passado e projetará o futuro, fortalecendo cooperações e reafirmando o Rotary como força viva na construção de uma sociedade mais justa e solidária. Sob a coordenação do Past-President Rui Vidal Matoso, a programação inclui o lançamento de um livro, a edição de uma medalha comemorativa e um concerto solidário no Mosteiro dos Jerónimos, no dia 23 de janeiro de 26, a grande gala do centenário.

Ao celebrar quase um século, o Rotary Clube de Lisboa demonstra que sua relevância não está apenas na tradição, mas na capacidade de se reinventar e continuar a servir com propósito, solidariedade e visão de futuro. Agora também com a perspectiva de estreitar laços com o Brasil, por meio de iniciativas conjuntas que reforcem a dimensão internacional do movimento rotário, constatação que me trouxe alegria e esperança.

No Brasil, a Governadoria do Distrito 4500 está sob o comando do jovem e dinâmico Governador André Castelo Branco, e a presidência do RC Recife Boa Vista com Armando Lemos. Nosso clube, hoje quase septuagenário, identifica-se plenamente com os anseios e o trabalho do RC Lisboa, confraternizando-se neste momento tão especial e trazendo de lá inspiração para atuar em nossa comunidade. No âmbito geral estes tempos são desafiadores, período pós-pandemia, muitos clubes e associações enfrentam dificuldades, assim é fundamental recordar o valor do que fazemos no Rotary, bastando para isto citar a contribuição decisiva para a erradicação da poliomielite no mundo, assegurada pelo financiamento de vacinas que salvaram milhões de vidas, isto é o impacto que realizamos.

Mas é importante ir além. Nossa atuação, tanto aqui quanto em Lisboa, está centrada nas áreas prioritárias da missão global do Rotary: promoção da paz, combate a doenças, projetos de água limpa e saneamento, proteção de mães e filhos, educação, desenvolvimento econômico e defesa do meio ambiente. Essa visão se fortalece quando consideramos os princípios defendidos pelos Presidentes Internacionais, que nos inspiram a adaptar-nos às circunstâncias desafiadoras e a inovar, conduzindo a organização para caminhos cada vez mais relevantes.

É nesse espírito que buscamos elaborar projetos consistentes, em sintonia com toda a sociedade, capazes de responder a demandas urgentes e de produzir melhorias concretas na qualidade de vida. O trabalho social, assim como a vida, exige coragem para quebrar paradigmas, privilegiando conteúdo e resultados — seja na esfera pessoal, política, empresarial ou profissional — sempre com o objetivo de fortalecer uma ação social objetiva, sustentada pelos valores do Rotary.

Precisamos estar atentos às necessidades do mundo moderno, sobretudo às da juventude, que é o futuro do movimento. É essencial conquistar novos amigos e apoiadores para os nossos clubes, num trabalho cotidiano de encantamento, mostrando com clareza e transparência o que fazemos e quem somos.

Essa também é a marca que distingue o Rotary Clube Recife Boa Vista ao longo dos seus 68 anos de história: um trabalho incansável em favor da sociedade, com ações permanentes em comunidades locais, especialmente na região de Casa Amarela. Esse legado, construído por gerações de companheiros que se sucederam com o mesmo propósito de servir, clube que tive orgulho de presidir por dois anos consecutivos, seguirá inspirando novas iniciativas em Portugal, no Brasil e no mundo.

Deste modo, pode-se afirmar que os trabalhos conjuntos entre os Rotary Clubes de Lisboa e Recife Boa Vista têm todas as condições de gerar frutos consistentes e duradouros. A manutenção de relações próximas, com visitas mútuas, trocas de experiências e apoio institucional, amplia o alcance das ações e confere legitimidade ao ideal rotário de servir sem fronteiras.

A geminação entre os dois clubes possibilita a realização de iniciativas internacionais em concurso, tais como, bolsas de estudo, programas de intercâmbio de jovens, projetos financiados por Global Grants e ações humanitárias de impacto direto nas comunidades de Portugal e do Brasil. Esse compromisso fortalece não apenas a cooperação institucional, mas também o espírito de amizade e solidariedade que marca a essência do Rotary.

Mais do que a soma de esforços, esta irmandade projeta um exemplo inspirador de união entre culturas, promovendo a aproximação entre rotarianos de diferentes nações e consolidando Lisboa e Recife Boa Vista como verdadeiros clubes-irmãos. É a demonstração viva de que, quando o Rotary se abre ao diálogo internacional, multiplica sua capacidade de transformar realidades e semear esperança em escala global.



Marcos Pontes

RC Recife Boa Vista

Past-Presidente

Governador Assistente D4500

