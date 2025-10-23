A Virgem de Fátima no Recife

Em 13 de outubro de 1933, foi lançada a pedra da igreja – a primeira no mundo dedicada à Nossa Senhora de Fátima (Foto: freepik)

Muitos ainda chamam o Santuário Nossa Senhora de Fátima de a Igreja do Nóbrega. Isso se deve ao fato de que o imenso templo era a capela do Colégio Nóbrega, importante centro de educação que funcionou no Recife entre 1917 e 2006. O colégio fazia parte da rede de educação que os jesuítas mantêm pelo Brasil.

Os jesuítas chegaram pela terceira vez a Pernambuco em 1911. A primeira chegada se deu no período colonial e foram expulsos pelo Marquês de Pombal, em 1759. Voltaram em meados do século XIX, já no Brasil Império, e ficaram pouco tempo e, dessa vez, a razão da expulsão se deu por sua oposição ao movimento maçônico. Os que chegaram no início da primeira década do século XX, eram todos portugueses e tinham sido expulsos pela recém-proclamada república em Portugal.

Esses jesuítas portugueses logo se distinguiram em diversos apostolados e encontraram em Dom Luís Raimundo da Silva Brito, então arcebispo de Olinda e Recife, um incentivador para se dedicarem especialmente à educação. Foi esse arcebispo quem expressou pela primeira vez o desejo de que o Recife tivesse uma universidade católica.

Mas os jesuítas entenderam que era preciso primeiro fundar um colégio. Daí que, com o apoio do arcebispo e de muitas famílias, o Colégio Nóbrega começou suas atividades no dia 19 de março de 1919, nas dependências do Palácio da Soledade, que fora vendido aos jesuítas com um preço de irmão pelo então arcebispo Dom Sebastião Leme. Era o ano de 1917. Mesmo ano em que ocorreram as seis aparições em Fátima, Portugal entre os dias 13 de maio e 13 de outubro.

As notícias a respeito dos episódios de Fátima foram imediatamente recebidas e difundidas no Recife pelos jesuítas portugueses. O fenômeno das aparições soou àqueles jesuítas como um apoio do céu a seu apostolado. Tanto é que, dez anos depois, 1927, eles inauguraram o suntuoso prédio neoclássico do colégio e deram à edificação o nome de Nossa Senhora de Fátima.

Em 13 de outubro de 1933, foi lançada a pedra da igreja – a primeira no mundo dedicada à Nossa Senhora de Fátima. O projeto arquitetônico do novo templo foi confiado ao arquiteto francês Georges Mounier, alguns anos depois. Ele também projetou a catedral de Fortaleza. Depois de menos de dois anos a imensa igreja foi consagrada no dia 8 de setembro de 1935, festa da natividade de Maria Santíssima.

O reitor do colégio à época era o Pe. Domingos Gomes, S.J., o arcebispo de Olinda e Recife era Dom Miguel de Lima Valverde. Merece especial menção o nome do Pe. Manuel Rufino de Medeiros, que se destacou como divulgador da devoção à Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora do Rosário de Fátima ou, simplesmente, Nossa Senhora de Fátima.

Em 2012, Dom Fernando Saburido, então arcebispo de Olinda e Recife, elevou a igreja como à categoria de Santuário Arquidiocesano. Ainda hoje, especialmente no dia 13 de maio, o Santuário de Fátima recebe número expressivo fiéis devotos. Todo dia 13 de cada mês, há missa ao meio-dia e às 19h. As missas acontecem às quintas-feiras, às 19h, com adoração eucarística e aos sábados, às 16h, e domingos, às 11h30.



Pe. Delmar Cardoso, S.J.

Reitor de Santuário de N. Sra. de Fátima

Vice-reitor da Unicap