O que é bom para os EUA deixou de ser bom para o Brasil

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ( Jim WATSON / AFP)

A formação da civilização brasileira começou enviesada. Foi grande o contingente de africanos escravizados e de indígenas dizimados. Mas essas culturas foram abafadas. Prevaleceu o complexo de colonizado. Valorizaram-se as culturas europeias, a portuguesa, a inglesa e a francesa. Com o golpe dos positivistas que inaugurou a república, veio a inflexão em direção aos Estados Unidos. Em 1889, o I Congresso Pan-Americano lançou as bases do pan-americanismo para a cooperação entre os países do continente. Naturalmente, sob a hegemonia americana. Em 1906, sob a liderança de Joaquim Nabuco, nosso primeiro embaixador nos EUA, realizou-se a III Conferência Internacional Americana no Rio de Janeiro, quando se firmou a doutrina de aproximação com os EUA também defendida pelo Barão do Rio Branco. “O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil”, a frase de Juracy Magalhães sintetiza uma política externa de cooperação com os EUA.



Esse alinhamento transcendeu a política externa. Avançou na cultura de nossa civilização. Por aqui o soft power americano foi avassalador. A música de Frank Sinatra, Elvis Presley, Chuck Berry, Jimi Hendrix, Bob Dylan e Michael Jackson. A literatura de Edgar Allan Poe, Emerson, Mark Twain, Faulkner e Hemingway. Os feitos esportivos de Jesse Owens, Michael Jordan, Serena Williams, Muhammad Ali e Michael Phelps. As ciências de Thomas Edison, Alan Turing e Chomsky. O direito e a filosofia de Ronald Dworkin e John Rawls. A economia de Galbraith, Friedman, Krugman e Stiglitz. O cinema de Spielberg, Scorsese, Wood Allen, Tarantino e Meryl Streep. A legislação dos direitos civis das décadas de 60 e 70, inclusive as ações afirmativas. A internet e a inteligência artificial. Muita coisa boa, como se vê.



Mas o outro lado da moeda impressiona negativamente. Assim como a deterioração de parte daqueles elementos virtuosos. O american way of life passou a influir negativamente em nossa civilização. Tornou-se sinônimo de um individualismo sem consciência coletiva, incapaz de solidariedade social. Paradigma de consumismo sem consciência ambiental. De desperdício e frustração para a maioria privada de acesso aos bens de luxo. Os endinheirados comprando a segunda residência na Flórida. Muitos deles com o dízimo subtraído dos pobres recém-convertidos ao neopentecostalismo da teologia da prosperidade. A importação dessas religiões evangélicas americanas enriquecendo bispos e pastores. E, ao mesmo tempo, abafando a espontaneidade, sincretismo e alegria do jeito de ser brasileiro que herdamos dos antepassados vindos da África. Os do andar de cima sempre emulando os padrões, gostos e aspirações dos americanos. Como se fosse possível aqui replicá-los. O resultado tem sido um país com muita gente alinhada aos defeitos do grande irmão. Muitas vezes até mesmo diante de agressões como o apoio dos EUA ao regime militar de 1964. Ou, como agora, no episódio em que o ex-presidente, seus filhos e aliados do tipo do governador de São Paulo revelaram-se patriotas da pátria alheia em face do tarifaço e da agressão ao poder judiciário brasileiro.



Diante da conduta autoritária de Donald Trump, o mundo percebeu quão frágil era a democracia americana. Essa fragilidade já se havia desvelado com a eleição de Trump em 2024 mesmo depois de ter instigado a tentativa de golpe do 06 de janeiro no assalto ao Capitólio. O que diriam os brasileiros se o nosso presidente demitisse membros do ministério público e uma diretora do Banco Central? E se enviassse tropas federais a cidades governadas por oposicionistas? E se sequestrasse e deportasse imigrantes, interviesse em um canal de tv ou retirasse o financiamento de universidades? E se impusesse tarifas protecionistas contra os demais países com impacto direto em nossa inflação? E se bombardeasse embarcações de outros países em águas internacionais? E se ameaçasse tomar o território de vizinhos? Ou se apoiasse os crimes de guerra de Netanyahu e o assassinato de 67 mil palestinos em Gaza? O que diriam os brasileiros se o nosso sistema de saúde negasse assistência a quem não pode pagar por uma ambulância, um exame ou uma cirurgia? Ou se tivesse um ministro da saúde e um presidente que negam a utilidade das vacinas?



O país mais rico do planeta vai assim perdendo o seu antigo soft power. Os povos vão percebendo que não é atrativo um modelo que nega o multilateralismo e as instituições de cooperação internacional como a ONU. E que não é confiável um país com atitudes supremacistas que se julga legitimado a sempre impor a lei do mais forte. Um país cujos interesses não coincidem com os de nações como a nossa. Seus valores não são os nossos. Ou ao menos não deveriam ser. O que hoje é bom para os EUA deixou de ser bom para o Brasil.



Maurício Rands, advogado formado pela FDR da UFPE, professor de Direito Constitucional da Unicap, PhD pela Universidade Oxford