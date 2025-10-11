Portugal é muito mais que um destino turístico: é uma porta estratégica para a União Europeia

O Novo Horizonte Empresarial Brasil–Portugal (Foto: Canva)

Recife, cidade marcada pela presença portuguesa desde o século XVI, carrega não apenas arquitetura e cultura, mas também um legado de conexões que hoje se traduz em novas oportunidades econômicas. O Recife Antigo é símbolo dessa relação histórica, que agora se renova no campo dos negócios.

Dados recentes apontam que o comércio bilateral entre Brasil e Portugal gira em torno de 4,5 bilhões de euros por ano, com crescimento constante. Empresas brasileiras encontram em Portugal um ambiente propício para expandir suas operações, acessar mercados europeus e até africanos, dada sua posição geográfica e acordos comerciais.



Apesar das restrições recentes para vistos, Portugal mantém políticas de incentivo ao investimento estrangeiro. O país abriga grandes multinacionais e oferece estrutura jurídica favorável para abertura de empresas e exportação de produtos. Apesar da maior parte dos investimentos do Brasil em Portugal serem de commodities de baixo valor agregado, setores como tecnologia, energia renovável, agronegócio, construção civil e logística despontam como grandes oportunidades para empreendedores brasileiros.



Neste contexto, dentre algumas instituições, o Instituto Pernambuco Porto emerge como um exemplo de elo fundamental entre Pernambuco e Portugal, fomentando intercâmbio comercial, cultural e acadêmico. A instituição facilita o diálogo entre empresas, órgãos públicos e investidores, criando pontes que tornam o mercado português ainda mais acessível.



Para o empresário brasileiro, a relação Brasil–Portugal não é apenas estratégica — é cultural. O idioma comum, afinidades jurídicas e históricas reduzem barreiras e riscos, acelerando processos e ampliando possibilidades. Esse cenário coloca Portugal como destino ideal para internacionalização.

Recife, cidade que preserva a memória portuguesa, lembra-nos que laços antigos podem gerar novas pontes de prosperidade. Mais do que nunca, empresários atentos devem considerar Portugal como destino para inovação, expansão e crescimento. O futuro do empreendedorismo entre Brasil e Portugal está sendo construído agora — e Pernambuco tem papel central nessa travessia.



Agora é o momento de agir. Para o empresário visionário, o cenário atual não é apenas uma oportunidade: é um convite. Investir em Portugal é investir no acesso à Europa, é transformar laços históricos em negócios concretos e sustentáveis. Pernambuco, com sua vocação empreendedora é a base para essa jornada. O empresário que enxergar além encontrará em Portugal não apenas mercado, mas uma porta aberta para um futuro global.



Ivo Tinô do Amaral Junior - Advogado

