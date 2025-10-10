Consolidada? Tomara!

Ao descrever e tentar dar significado a um acontecimento, não é incomum que o narrador sublinhe a complexidade do que se propõe analisar, portanto da insuficiência dos fatores ou motivações intervenientes enumerados, acrescentando algo generalizante com o propósito de enfeixar a sua explicação (Foto: vecstock)

Ao descrever e tentar dar significado a um acontecimento, não é incomum que o

narrador sublinhe a complexidade do que se propõe analisar, portanto da insuficiência

dos fatores ou motivações intervenientes enumerados, acrescentando algo generalizante

com o propósito de enfeixar a sua explicação: "Seja como for, naquelas circunstâncias...", "Tudo indicaria que".

Quando o acontecimento vier a dar lugar a algo expressivo e mesmo duradouro, como por exemplo, o Estado Novo ou movimento militar de abril de 1964, uma miríade de informações, de ações ou motivações desencontradas, mas que constavam do universo

decisório, é soterrado pelo que emerge como fato consolidado. E, no entanto, neste

emaranhado de coisas - por vezes ressuscitadas pelo exame da imprensa, arquivos,

diários e correspondências - encontram-se razões para ação ou omissão de muitos que à

época ocupavam posições influentes no rumo das coisas e que as ignoraram ou

descartaram como elementos relevantes para suas escolhas.

Em suas Memórias, "A Alma do Tempo", Afonso Arinos enumera uma fieira de

fatos políticos que haveriam desfavorecido o livre exercício da política de sua geração:

o "presidencialismo ditatorial" das presidências da Primeira República, o Estado Novo, o retorno de Vargas ao poder e seu suicídio em 24 de agosto de 1954, a reação da oposição à posse de Juscelino e o “contragolpe defensivo” do 11 de novembro de 1955, liderado pelo General Lott. Enfim, a agenda queixosa da União Democrática Nacional

(UDN),

seu partido.

A certa altura de A Alma do Tempo, Afonso Arinos, escrevendo em 1960, nos diz:

“Estamos as vesperas de um novo três de outubro. A situação nacional é, porém,

diferente, complexa, promissora. Tenho por certa a vitoria de Carlos Lacerda (para

governador do Estado da Guanabara), acredito também, firmemente, que Jânio vai

ganhar (a Presidência da República).

De qualquer forma, parece que a democracia se

consolidou, no Brasil, nestes trinta anos, que sao cenário da minha formação [...] Creio

que meu filho Afonso, candidato, poderá, caso se eleja , prosseguir a tradição do nosso

nome. Parece que as condiçoes em que inicia a sua

vida politica sao bem mais

favoráveis do que aquelas , tumultuosas e ditatoriais, em que levei grande parte da minha”.

Em nota de rodapé, de março de 1978, Arinos constata melancolicamente na segunda

edição de suas Memórias: "Relendo este trecho, constato tristemente como sao

falíveis as previsões humanas. Nunca a democracia sofreu maior colapso no Brasil do

que apos 1964. E os maiores responsaveis pela longa era de escuridao foram,

precisamente, Jânio Quadros e Carlos Lacerda”.

Sessenta e cinco anos depois da eleição de Jânio (presidente) e de Carlos Lacerda (governador), a conclusão aliviada do então senador quanto ao futuro

das liberdades no Brasil não parece algo dito pelos mais otimistas nas recentes

discussões sobre a iminência de um golpe militar? Durou pouco seu alívio e, agora,

quase chegávamos ao mesmo desacerto.

E em seguida?

Cala-te boca!

José Almino de Alencar - Sociólogo, escritor e ex-presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa