Uma Frente para o Brasil

Com uma logística pontual e bem elaborada, Frente Parlamentar em apoio ao Petróleo, Gás e Energia (Freppegen) está cheia de gás em favor do Brasil. Evidente e acima de qualquer desavença partidária. Fazem parte da Frente parlamentares de todas matizes políticas e de diversos partidos políticos. Sua presidência está com o Deputado Federal General Pazzuelo, que organizou muito bem toda estrutura funcional da Frente. O Instituto de Petróleo, gás e energia (Ipegen), faz o conteúdo necessário de uma elevada pauta nacional. O Brasil é rico nesses quesitos diagnosticados pela Frente Parlamentar. Os estados estão representados por seus parlamentares. Coordenadores foram escolhidos por regiões. Os trabalhos se juntam aos colaboradores diversos e suas representatividades empresariais. Assim se faz uma construção nacional, elevada e séria. Não há necessidade de brigas partidárias. É o Brasil que está em jogo na mesa das atividades propostas pela Frente Parlamentar. No momento em que afloram os embates internacionais, nada melhor do que mostrarmos nossas potencialidades. Os estados possuem riquezas que interessam ao mundo lá fora. Nossa grandiosidade vai se elevar mais com essas propostas positivas alinhadas pela Frente Parlamentar. Em pouco tempo será um case de sucesso, copiado por muitos. Trabalhar o gás e energia para sua sustentabilidade é uma dessas importantes discussões. Distribuir tarefas entre seu colegiado, Freppegen mostra sua musculatura em favor do desenvolvimento nacional. O Petróleo é nosso! Ora, vivas! O gás e energia apontam nossa independência no setor. Explorar o campo energético no Brasil trará números expressivos na arrecadação. Isso se faz em conjunto com o que é proposto. Quando se prepara para atingir o ápice com determinação e coragem, nada impede o sucesso. Uma Frente Parlamentar futurista é aquela que olha o passado, cumprimenta o presente, abraça o futuro sem medo do amanhã.

João Carlos Silva é articulista e consultor