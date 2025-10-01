Recife, alma portuguesa no coração do Nordeste

Recife (Foto: wirestock/Freepik)

Quem caminha por Recife sente, mesmo sem perceber, a presença de Portugal em cada esquina. Está no traçado das ruas antigas, nos azulejos que resistem ao tempo, na sombra das igrejas centenárias e até na fala carregada de expressões herdadas de além-mar. Não se trata apenas de memória: é uma herança que pulsa, que moldou nossa identidade e que ainda hoje se manifesta na vida social e cultural da cidade.

Desde o século XVI, quando os primeiros portugueses desembarcaram por aqui, Recife tornou-se porto de encontros, conflitos, lutas, grandiosas batalhas e esperanças. A arquitetura colonial, os costumes, a gastronomia e até a religiosidade que nos acompanha nasceram desse contato.



Essa herança ganhou corpo em instituições que são verdadeiros símbolos da cidade. O Hospital Português, fundado em 1855, é um exemplo de como tradição e modernidade podem se entrelaçar a serviço da coletividade. Já o Gabinete Português de Leitura, fundado em 1850, é mais que uma biblioteca: é um templo da palavra, onde gerações aprenderam a valorizar a cultura e a memória luso-brasileira. Ali, entre estantes e livros raros, respira-se um pouco da alma de duas pátrias que se reconhecem como irmãs.



Outro espaço de afetos é o Clube Português do Recife. Desde 1934, ele reúne famílias, promove festas, cultiva tradições e abre espaço para o encontro. Quem já participou de um baile ou de uma celebração no Clube sabe que ali a alegria não é apenas social: é também histórica, pois mantém viva a chama da integração entre brasileiros e portugueses.



Não é à toa que, até hoje, o Vice-Consulado de Portugal mantém em Recife sua presença ativa. Mais do que um espaço diplomático, é um elo de continuidade entre passado e futuro, garantindo que essa ponte construída há séculos continue firme, gerando oportunidades, trocas e novos laços. Ao lado dos lusos, o Conselho das Comunidades portuguesas ouve, opina, faz pareceres e propõe normas que fazem parte da política de emigração e residência no estrangeiro. Uma instituição a serviço da comunidade portuguesa e lusodescendente.



A influência lusa também se revela nos sabores e na filantropia, com a Academia do Bacalhau do Recife, confraria que reúne os apreciadores do bom vinho e do fiel amigo (o bacalhau), ajudando sempre uma instituição de caridade. A cidade abriga diversos restaurantes dedicados à culinária portuguesa, onde pratos tradicionais conquistam o paladar dos pernambucanos. Empresas com origem portuguesa são longevas e pulsantes na sociedade.



Recife é brasileira, mas também tem muito de Portugal em sua essência. Essa mistura é que faz da cidade um lugar tão especial: multicultural, altiva, corajosa, acolhedora e profundamente marcada por sua história. Celebrar a influência portuguesa é, em última análise, celebrar a própria alma recifense — um povo que aprendeu a transformar suas raízes em orgulho e em força para o futuro.



Ivo Tinô do Amaral Junior - Advogado