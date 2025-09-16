Fonte de visão

Lula da Fonte é o segundo-secretário da Câmara dos Deputados (Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Fonte: Agência Câmara de Notícias)

Observando o círculo político de então, observei pautas interessantes. São elas que estruturam o jogo das eleições do próximo ano. Quem melhor souber colocar sua liderança, prestígio e trabalho vencerá. Eduardo da Fonte (Dudu) e Lula da Fonte estão nessa interlocução bem pontuada com seu estado: pai e filho com representatividade muito forte no cenário político nacional. Por ser jovem, Lula da Fonte ocupa, quando convocado, a cadeira da Presidência da Câmara dos Deputados com grande competência. Tem o respeito de seus colegas. Sabe articular, tratar e conduzir. Um alento para as novas gerações. Captou os ensinamentos do pai. Eduardo da Fonte tem levado a Pernambuco uma série de conquistas em diversos segmentos, consolidando sua liderança prestigiada. Os centros de saúde que o digam. Tudo isso sem holofotes ou barulho: é trabalho de base, direcionado à base nascente. Essas avaliações são feitas por quem observa o caminhar da política brasileira nos últimos tempos. Cada conquista que um parlamentar obtém para seu estado merece aplausos, pois não é fácil alcançá-la. Requer muita articulação e prestígio. Os da Fonte têm conseguido seguir essa lógica. Seus próximos passos políticos ainda estão sendo aprimorados. Quem sabe pensar, aprimora; quem não sabe, avança e tropeça. Na busca de nomes que possam ouvir os clamores de um estado — fonte viva de desenvolvimento — pai e filho seguem nessa estrada. A poeira só alcança a roupa que não esconde o suor. Andar pelo rico Pernambuco requer destemor e obediência ao seu povo. Os políticos sabem disso: é promover o bem sem se dobrar diante dos obstáculos. Quando a fonte está abundante em água de esperança, jamais seca. Quando pai e filho caminham juntos, Dudu e Lula da Fonte sabem que Pernambuco abre os braços para acolher todos os projetos importantes que lhes são entregues. A boa política é feita dessa maneira. Não faltará água na fonte.

João Carlos Silva é articulista e consultor.