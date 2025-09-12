Angela Ro Ro deixa eternas canções nos corações e mentes

A cantora e compositora Angela Ro Ro, uma das vozes mais autênticas da música popular brasileira, morreu na manhã do dia 8, aos 75 anos

Angela Ro Ro é autora de hits como Amor, Meu Grande Amor e Só Nos Resta Viver (Foto: Arquivo/DP)

Por Chico Carlos - jornalista e escritor

A cantora e compositora Angela Ro Ro, uma das vozes mais autênticas da música popular brasileira, morreu na manhã do dia 8, aos 75 anos. Internada desde junho no Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro, por conta de uma infecção pulmonar grave, Angela enfrentava complicações recorrentes de saúde e, recentemente, sofreu uma nova infecção da qual não resistiu.

Carismática, irreverente e polêmica, Angela era dona de uma voz inconfundível e de um estilo singular. Ro Ro deixou sua marca na música brasileira ao unir blues, samba-canção, bolero e rock em interpretações intensas e profundamente pessoais. Bebeu na fonte as influências de Regina, Ella Fitzgerald, Billie Holiday e Maysa.

Nascida Angela Maria Diniz Gonsalves, recebeu o apelido “Ro Ro” ainda criança, por causa do timbre grave da voz. Estudou piano clássico desde os cinco anos e, décadas depois, se firmou como uma das artistas mais originais e respeitadas do país. O reconhecimento nacional veio em 1980, com a marcante interpretação de Amor, Meu Grande Amor, no Teatro Fênix — momento que revelou uma perspectiva feminina pouco vista na música brasileira da época. Antes da fama, sua trajetória foi de luta e resiliência. Viveu períodos difíceis na Europa, trabalhando como faxineira, garçonete e lavadora de pratos para sobreviver.

Foi em Londres que, indicada pelo cineasta Glauber Rocha, participou do álbum Transa, de Caetano Veloso, abrindo caminho para sua ascensão artística. Na volta ao Rio, começou a se apresentar em bares e casas de shows , sendo contratada pela gravadora Polygram/Polydor - hoje Universal Music.

Ao longo da carreira, teve composições regravadas por nomes como Ney Matogrosso, Maria Bethânia e Frejat, o que lhe garantiu um fluxo constante de royalties.

Ainda assim, enfrentou altos e baixos: nos últimos anos, chegou a pedir ajuda financeira publicamente, revelando o lado menos conhecido de sua vida. Gay assumida desde o início da carreira, ela viveu intensamente suas loucuras de amor, além de frenéticas paixões. mas também momentos de crises financeiras.

Segundo o jornal Folha Econômica, apesar dessas dificuldades, Angela acumulou uma fortuna avaliada entre R$ 20 milhões e R$ 30 milhões, formada por imóveis, investimentos, receitas empresariais e direitos autorais. Nos últimos anos, voltou a registrar rendimentos expressivos, estimados entre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões por mês.

Sua última apresentação ocorreu em maio passado, pouco antes do agravamento de sua saúde. Enquanto um documentário sobre sua vida, dirigido por Liliane Mutti, está em fase de finalização, A artista deixa não apenas uma obra musical marcada por autenticidade e ousadia, mas também a memória de uma artista que viveu a “vida louca, vida” intensamente — entre conquistas, desafios e superações. Uma guerreira que nunca teve medo de ser ousada, destemida e irreverente.