Na fé, ao conhecimento

Universidade Católica de Lille (univ-catholille.fr/Reprodução)

O título do artigo é o lema da Universidade Católica de Lille (França), que, para comemorar seus 150 anos, decidiu conceder a honra de Doutor Honoris Causa a cinco personalidades mundiais, entre elas o Padre Doutor Pedro Rubens, reitor da Universidade Católica de Pernambuco.

A honraria, aprovada pelo conselho universitário da instituição francesa, foi também homologada pelo Vaticano, que reconheceu a sua trajetória como educador, marcada pelo compromisso com a justiça social e pela contribuição à educação transformadora.

Desde sua fundação, em 1875, a Universidade de Lille concedeu o título para seis personalidades: o Barão Edouard Deschamps (jurista pioneiro no direito internacional), em 1926; o Cônego Ernest Dimmet, promotor da universidade internacionalmente após a primeira guerra mundial, em 1938; o historiador Michel Rouche, em 2004; o padre Bienvenido Nebres, em 2015, e o jornalista fundador da ONG Imagine, Fréderique Bedos, em 2018.

Cearense de nascimento, Padre Pedro é reitor da Unicap desde janeiro de 2006, onde vem implantando uma gestão de diálogo da universidade com a sociedade, derrubando muros e construindo pontes de amizade. Em agosto de 2010 foi reconhecido com o título de Cidadão de Pernambuco, pela Assembleia Legislativa do Estado.

Em 2001, defendeu seu doutorado em Teologia no Centre Sèvres, Facultés Jésuites de Paris. Com forte atuação e experiência na área de Teologia, com ênfase em Teologia Fundamental, abordando temas como discernimento teológico, fé cristã e religiosidade popular, teologia contextual latino-americana, método teológico e hermenêutica filosófica e teológica. No início de 2025, lançou a Novena da Esperança, na qual aborda “a religiosidade popular é a matriz, o útero da experiência da fé no Brasil”.

Estivemos juntos em vários momentos, especialmente em nossa posse na presidência da Associação da Imprensa de Pernambuco, quando em sua saudação destacou que também é missão do reitor prestigiar ex-alunos da universidade (onde fiz o mestrado).

Seu merecido novo título é um ganho para Pernambuco, que passa a integrar a seleta lista da Universidade de Lille, como estado-sede da intelectualidade mundial.

Não poderia deixar de resgatar a lembrança do então presidente do Pontifício Conselho para a Cultura do Vaticano, e que já foi reitor do Institut Catholique de Paris, o francês, Cardeal Paul Poupard, o qual na época tive a alegria de ciceronear em sua visita ao Brasil, e utilizando de sua frase concluo minha homenagem ao Padre Pedro: “Deus se alegra quando vocês usam sua inteligência para compreender melhor o universo que Ele criou e as suas regras”.