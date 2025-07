Inteligência Artificial na educação: ruptura inadiável

Inteligência artificial na educação (br.freepik.com)

A IA generativa não é uma ferramenta incremental, mas um “Cisne Vermelho” para o ecossistema educacional. Este conceito, desenvolvido pelo cientista-chefe da TDS.company e presidente do Conselho do Porto Digital, Silvio Meira, sinaliza uma falha de paradigma, expondo a inadequação da racionalidade cognitiva e institucional dos sistemas educacionais atuais, do Ensino Básico ao Superior.

A nossa tese central é que a IA incide sobre um sistema educacional global já em crise sistêmica, com um paradigma industrial obsoleto. A IA comoditiza o conhecimento explícito, exigindo uma redefinição radical do papel docente de “transmissor” para curador e mentor metacognitivo. Ela força o colapso dos modelos de exames padronizados, tornando inevitável a migração para avaliação autêntica, baseada em projetos e portfólios. Além disso, questiona o propósito do espaço físico da escola e da universidade, que deve se reinventar como hub de colaboração e interação humana.

Para as redes públicas de ensino no Brasil, este Cisne Vermelho é uma alavanca histórica para a reinvenção sistêmica. Propomos quatro eixos estratégicos e acionáveis para transformar a IA de ameaça em oportunidade: a requalificação e o empoderamento docente; a reforma curricular e avaliativa radical; a criação de infraestrutura pública e soberana de IA; a governança ética e o fomento à pesquisa.

Este debate urgente será aprofundado durante a nossa palestra na Jornada Bett Nordeste, intitulada: “Será que a educação pública já perdeu a onda da Inteligência Artificial?”, no dia 28 de agosto, às 15h, no Recife Expo Center, no Recife/PE.

Spoiler: Acreditamos que a resposta é “Não”. Defendemos que a IA pode impulsionar um salto de qualidade, equidade e relevância na educação brasileira.