Cirurgia bariátrica: novas regras pelo CFM

As pessoas que fizeram cirurgia bariátrica devem evitar a ingestão de bebida alcoólica.

Atualmente, temos mudanças significativas em relação à cirurgia bariátrica, que ampliam as possibilidades aos pacientes. Segundo o Conselho Federal de Medicina, essas mudanças se baseiam em estudos que comprovam a segurança e a eficácia da cirurgia em um leque maior de idades e casos. A última atualização havia sido feita em dezembro de 2017. A bariátrica é usada como tratamento da obesidade e de doenças metabólicas.

De acordo com levantamento da SBCBM, entre 2020 e 2024, o Brasil realizou 291.731 cirurgias bariátricas, sendo 260.380 cirurgias, segundo dados da Agência Nacional de Saúde (ANS), através dos planos de saúde; e 31.351 procedimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Para obesidade grave, em que já foram tentadas várias opções terapêuticas sem sucesso, a cirurgia bariátrica pode ser uma grande aliada do paciente obeso, que sofre com essa doença até mesmo incapacitante.

O procedimento é minimamente invasivo, permitindo que o paciente tenha alta habitualmente após 24h/48h . Durante um mês, a alimentação é feita por dieta líquida/pastosa, orientada por nutricionista. Aos 15 dias, normalmente é possível voltar ao trabalho e também dirigir. Aos 30 dias, são liberados os exercícios físicos.

Passar por uma cirurgia bariátrica é uma transformação de vida que precisa de envolvimento completo do paciente, que necessita mudar a sua relação com a alimentação e seu estilo de vida.