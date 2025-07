Faixa de chuva sobre o litoral de Pernambuco e estados vizinhos (REPRODUÇÃO/SITE DO INMET)

Recentemente uma cantora famosa confundiu nossa bandeira com a de um time de futebol. Logo a nossa?

Digo isso porque o pernambucano é conhecido por ter orgulho de sua terra e seus símbolos e de ser conhecido com Leão do Norte.

“Leão do Norte” é um dos apelidos mais poderosos e simbólicos de Pernambuco — e não é só pela sonoridade imponente. Esse título carrega séculos de história, bravura e identidade cultural.

O termo surgiu a partir do brasão de armas de Duarte Coelho, primeiro donatário da Capitania de Pernambuco, que já trazia a figura de um leão como símbolo de força e liderança.

Mais tarde, o leão neerlandês presente no escudo de armas de Maurício de Nassau reforçou essa imagem durante o período do Brasil Holandês.

A expressão se consolidou como símbolo da coragem e espírito combativo do povo pernambucano, especialmente após movimentos como a Revolução de 1817, a Confederação do Equador e outras lutas libertárias.

A música Leão do Norte, interpretada por Lenine e Elba Ramalho, ajudou a eternizar o apelido no imaginário brasileiro.

O símbolo aparece em esculturas, bandeiras, brasões, e até em marcas comerciais e clubes esportivos, como o Sport Club do Recife.

Apesar de Pernambuco estar no Nordeste, o apelido faz referência ao “Norte” como uma antiga divisão geográfica e também como metáfora de liderança e resistência.

O orgulho é tão grande que por aqui dizemos “Pernambuco é meu país”.

A expressão “Pernambuco meu país” é uma afirmação simbólica e afetiva que reflete o orgulho, a autonomia cultural e a força identitária do povo pernambucano. Ela não representa um movimento separatista, mas sim uma celebração da riqueza histórica, artística e social do estado — como se Pernambuco fosse um universo à parte dentro do Brasil.

Pernambuco tem tradições tão fortes e originais – como o frevo, o maracatu, o caboclinho e o brega – que parecem formar uma nação própria.

Nossa bandeira e nossos símbolos são tão importantes que o nosso hino é cantado em ocasiões que se ampliam às solenidades formais, é cantado em coro na abertura e encerramento de nossos lindos carnavais, e como nos emocionamos quando cantamos.

Trago alguns dos seus versos:

Coração do Brasil em teu seio

Corre o sangue de heróis, rubro veio

Que há de sempre o valor traduzir

És a fonte da vida e da história

Desse povo coberto de glória

O primeiro, talvez, no porvir

Salve, ó terra dos altos coqueiros!

De belezas, soberbo estendal

Nova Roma de bravos guerreiros

Pernambuco imortal, imortal!