Mozart Rossi Vilela (Reprodução)

Mozart Rossi Vilela era isso. Líder de seu tempo na pecuária e defensor árduo do desenvolvimento do agronegócio brasileiro, fez uma trajetória das mais brilhantes em seus 97 anos de vida. Foi desbravador em um tempo em que o agronegócio ainda era incipiente. Demonstrou vitalidade e disposição para enfrentar dificuldades que apareciam por toda hora. Fez história na pecuária nacional. Era um idealista e cultivava amor pelo que fazia.

Com terras produtivas e dotadas de tecnologia, avançou seus projetos pelo país. Araçatuba (SP) era seu solo de descanso ao lado da família ilustre. Todos que o cercavam ouviam suas histórias de vencedor. Devoto, não se ausentava das causas sociais em favor do próximo. Era um elegante.

Suas palavras firmes ecoavam junto aos líderes do agronegócio com muita força. Conhecia o campo como ninguém.

No último final de semana ele nos deixou. Estava preparando seu aniversário de 98 anos junto com todos os familiares. Seria um acontecimento em Araçatuba no mês de agosto. Deixou uma marca que jamais será esquecida.

Baluarte, honrou todos os seus desígnios com altivez e honrada respeitabilidade. A pecuária nacional ficou mais pobre com sua partida.

Mozart Rossi Vilela foi marcante durante toda vida. Iluminado, deixou um legado que deve ser seguido por todos. A força do campo se fez décadas atrás para chegar onde chegou. Mozart lá estava na construção para que o agro chegasse até aqui com essa magnitude excepcional. Um homem de vanguarda para se deixar esquecer somente quando Deus envelhecer.