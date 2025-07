Mulher e ciência é tema na 77ª Reunião da SBPC 2025

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (Reprodução)

A 77ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que acontece entre 13 e 19 de julho de 2025, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, se volta de maneira especial para a diversidade regional do Brasil com o tema Progresso é Ciência em Todos os Territórios. O objetivo é promover um amplo diálogo sobre o papel da ciência no enfrentamento das desigualdades regionais e na construção de soluções sustentáveis e inclusivas das grandes metrópoles às áreas periféricas do país.

A novidade este ano é a criação da SBPC Mulher voltada a refletir as transversalidades que envolvem a ciência e a tecnologia com as questões de gênero, raça/etnia, classe social, geração, entre outras. Atividades realizadas por meio de parcerias da SBPC com um conjunto de instituições públicas e particulares. Pesquisadoras das universidades UFPE, UPE e UniFafire abordam como as interseccionalidades entre gênero, etnia, classe social, diversidade e território se entrelaçam na reprodução das desigualdades sociais. Particularmente nas formas de opressão que afetam mulheres indígenas, ciganas, quilombolas, negras e trans.

O Instituto Federal de Pernambuco participa da SBPC Mulher com uma experiência inovadora no ensino. Trata-se do Projeto Mulheres na Mecânica, desenvolvido por estudantes dos cursos de Engenharia Mecânica que recebem meninas de escolas públicas para estimular a opção das garotas pelo campo dessa engenharia.

A formação para a igualdade de gênero é importante para desconstruir estereótipos e combater as desigualdades que afetam as mulheres em diferentes segmentos da sociedade. A partir dessa compreensão a Secretaria da Mulher da Cidade do Recife traz para a SBPC o Projeto Empodera, realizado em parceria com a Secretaria de Educação do Recife e protagonizado por alunos de escolas municipais.

Ainda no território da pesquisa em educação, professoras da UFRPE, UFOP e IFPE discutem a inclusão da abordagem de gênero nos currículos das atividades de Extensão, articulando-as às atividades de Pesquisa.

A Pesquisa em Saúde, Doença, Cura e Gênero é tema a ser tratado por meio de parceria entre as instituições IAM Fiocruz, Somar, NAI/UFPE e UniFafire. A proposta é analisar as desigualdades na pesquisa científica sobre saúde e nas políticas públicas voltadas ao bem-estar das mulheres e populações vulneráveis.

O debate sobre Ciência, Justiça Climática e Gênero desenvolvido pelas pesquisadoras da SBPC, UFRPE, IFPE, Semas e IMP aborda as relações entre gênero, meio ambiente e justiça climática. Partindo do pressuposto de que as mudanças climáticas afetam particularmente mulheres e meninas, a proposta é fomentar reflexões sobre o papel transformador das mulheres na construção de soluções para a crise climática.

A Inclusão Digital está presente na discussão sobre as tecnologias e a inovação como ferramentas que fortalecem o protagonismo feminino. Pesquisadores da UFRPE, Cetene, SECTI e UFPE abordam estratégias para redução das desigualdades de gênero no mercado tecnológico.

As manifestações culturais femininas são também objeto de estudo da Ciência. Pesquisadoras da UFPE e UFRPE levam à SBPC Mulher o protagonismo de gênero, destacando a participação das mulheres que marcam a cultura como lugar de luta e resistência em defesa do patrimônio cultural das cidades e do país.

Fica o convite: a SBPC Mulher é grátis e espera por vocês.