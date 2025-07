O mundo precisa de mais amor para se transformar e mudar vidas!

Amo - Amor em movimento (Reprodução/Redes sociais)

O trabalho do AMO – Amor em Movimento Olinda – prossegue firme e realiza distribuição de alimentos todo mês a pessoas que passam por necessidades. Na estrada inexorável do tempo, seguimos e enfrentamos as dificuldades, a missão é procurar fazer o bem, sempre. Na luta constante, tiramos a folhinha do calendário, sem medo de “cara feia”. Existe sim um clamor que cresce para nós continuarmos nessa jornada incansável. Quem quiser pode nos seguir pelo Instagram: @amo.amoremmovimento e conhecer melhor nosso projeto e ajudar com doações.

Nos últimos meses, os sacrifícios, as adversidades e os contratempos escaparam velozes entre nossos dedos e ficaram sonoros em nossa sensibilidade. No teatro da vida, ouvimos, vimos e sentimos na pele as mais diferentes reações. Os seres humanos são surpreendentes. O mais importante é ter a consciência tranquila. E sabe qual é o melhor conselheiro? É travesseiro.

Uma noite de sono, pode resolver quase tudo ou acalmar o coração e a mente. Hoje, como ontem e amanhã caminhamos juntos em defesa de nossos objetivos. O AMO, há quatro anos, segue em seus compromissos e responsabilidades. As lágrimas se confundem com o sorriso de felicidade de cada voluntário ou voluntária. A dedicação que descobrimos em vocês, amigos e amigas, foi sem dúvida alguma nossa motivação. Cada manifestação de carinho, apoio, crítica ou sugestão, foi e continua sendo importante. Aqueles que viraram o rosto e não nos ajudaram, tudo bem. A vida tem dessas coisas. Mesmo assim, agradecemos. Caridade segundo o Espiritismo é o exercício do verdadeiro amor (puro, incondicional, sem interesse de qualquer recompensa) e ao mesmo tempo um dever de cada indivíduo para com os demais, em todas as circunstâncias.

Renascemos e crescemos nesse momento de continuarmos na luta para alcançarmos em janeiro deste ano três anos de fundação. As palavras permanecem preciosas em nosso tempo. Navegamos dias, minutos e segundos com pensamentos otimistas, atrás do caminhão de mudanças que, ainda, não sumiu na poeira das ruas que sonhamos. Amar o próximo é uma atitude que beneficia o outro, mas também a nós mesmos. O que muitas pessoas não percebem é que a manifestação desse sentimento pode ser feita de diversas formas. Muitos acreditam que demonstrar amor está relacionado a abraços ou a outros atos mais concretos, como demonstrar isso verbalmente.

Na verdade, amar o próximo também está presente em atitudes simples do nosso dia a dia, como ter empatia, respeito e ser solidário. Presta atenção: não são necessários grandes feitos para mostrar o nosso amor ao próximo. No seu dia a dia, pequenas atitudes. Gestos podem manifestar esse sentimento e beneficiar pessoas que estão ao seu redor e mesmo as que estão mais distantes. Além disso, esse sentimento não deve se limitar às pessoas que estão ao nosso redor ou àquelas que fazem parte do nosso círculo familiar ou de amigos (as): o mundo precisa de mais amor como combustível para mudar vidas!

“Canta! leva tua vida em harmonia E nos alimenta com seus frutos. Tu que és do homem, a maçã. Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Pra melhor juntar as nossas forças. É só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora. Para merecer quem vem depois. Deixa nascer, o amor. Deixa fluir, o amor. Deixa crescer, o amor. Deixa viver, o amor. O sal da terra” (Beto Guedes). Repetindo o nosso instagram: @amo.amoremmovimento. Conheça melhor nosso projeto social. A caridade é capaz transformar o mundo melhor; a caridade faz diferença... Pense, reflita. Faça a diferença!

Obrigado aos parceiros, colaboradores, companheiros (as) que continuam na trincheira de luta!