A presença das práticas ESG no setor logístico

ESG Logístico (Freepik)

Nos últimos anos, o conceito ESG (Ambiental, Social e de Governança) tem ganhado destaque nas estratégias empresariais, refletindo a crescente demanda da sociedade por responsabilidade socioambiental e transparência corporativa. No setor logístico, tradicionalmente associado a altos índices de emissão de carbono e uso intensivo de recursos, a adoção de práticas de ESG tem se mostrado essencial para garantir sustentabilidade, eficiência e competitividade. A FTLOG está alinhada há tempos com essa agenda, pois sempre estivemos em buscas de soluções sustentáveis em convergência com a sociedade e as boas práticas de governança.

A dimensão ambiental (“E”) tem impulsionado empresas logísticas a investirem em tecnologias mais limpas, como o uso de veículos elétricos, biocombustíveis e sistemas de otimização de rotas, reduzindo a pegada de carbono. Condomínios logísticos, almoxarifados e centros de distribuição também têm incorporado soluções de energia renovável, como painéis solares, e adotado práticas de construção verde, visando minimizar impactos ambientais. Na FTLOG, temos investido em frotas com menor emissão de poluentes e implementado sistemas inteligentes de gestão de rotas para otimizar o consumo de combustível.

No aspecto social (“S”), destaca-se a preocupação com a segurança dos trabalhadores, condições dignas de trabalho e programas de capacitação profissional. A logística depende de uma mão de obra extensa e diversificada, e a valorização dos colaboradores se reflete em maior produtividade e redução de rotatividade. A inclusão e diversidade também ganham espaço, com iniciativas que promovem igualdade de gênero, raça e oportunidades. A FTLOG, por exemplo, mantém programas internos de formação e desenvolvimento profissional para seus colaboradores e promove um ambiente organizacional inclusivo e respeitoso.

Na governança (“G”), boas práticas incluem a transparência nos processos, combate à corrupção e conformidade regulatória. Empresas logísticas que adotam códigos de conduta, auditorias internas e relações éticas com fornecedores e parceiros conquistam maior confiança do mercado e atraem investidores comprometidos com os princípios ESG. A FTLOG também adota um rigoroso sistema de compliance e controles internos, com foco em ética, integridade e responsabilidade social.

A presença de ESG no setor logístico não é apenas uma tendência, mas uma necessidade diante das mudanças climáticas, da pressão por responsabilidade social e da exigência por transparência corporativa. Empresas que se antecipam a essa realidade tendem a conquistar vantagens competitivas, fortalecendo sua imagem institucional e contribuindo para um futuro mais sustentável.