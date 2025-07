EndoRecife 2025: desafio de se reinventar e oferecer qualidade científica há 28 anos

EndoRecife 2025 (Reprodução/Redes Sociais)

O mais destacado evento regional da endocrinologia brasileira tem o desafio de unir uma programação científica de alto nível com a receptividade pernambucana, que fazem do EndoRecife um lugar de ciência e de muitos encontros e amizades.

Nesta 28ª edição, de 26 a 28 de junho, é preciso continuar se reinventando, mas mantendo sua característica mais marcante: trazer para a prática clínica dos participantes as mais recentes novidades da endocrinologia, apresentadas nos mais importantes congressos e publicadas nos mais renomados periódicos da especialidade. E a presença de relevantes palestrantes nacionais e internacionais reforça a qualidade do programa científico.

Em quase três décadas, há o reconhecimento de especialistas e instituições do trabalho feito pelas diversas diretorias da SBEM PE, do prestígio dos palestrantes que trazem conteúdo e experiência, e em razão do expressivo número de inscritos.

Cabe destacar novidades. Em parceria com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) teremos um workshop com aulas abordando de forma ampla e integrada diagnóstico, tratamento e complicações do diabetes. E com a regional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM PE) teremos o simpósio de cirurgia bariátrica, que reunirá cirurgiões, endocrinologistas e profissionais com alcance multidisciplinar, nas áreas de educação física, nutrição, fonoaudiologia e psicologia.

Além disso, jovens e futuros especialistas terão espaço na batalha das ligas acadêmicas de endocrinologia e metabologia do estado. E pela primeira vez, em um evento regional, o Projeto Preceptoria será uma oportunidade para os residentes e especializandos da especialidade terem contato com experientes endocrinologistas para abordagens sobre a prática clínica e perspectivas da carreira.

Isso reflete o entendimento de que o futuro da endocrinologia reside no preparo adequado das futuras gerações, característica marcante na história do EndoRecife, evento que serviu de inspiração e participou da formação de endocrinologistas pernambucanos e de inúmeros colegas de outros estados, evidenciando a força local e regional dentro do cenário da endocrinologia nacional.

São profissionais capacitados que servem da melhor maneira à sociedade, levando uma endocrinologia de alto nível ao ambiente de atendimento público e privado.

Finalmente, como espaço de apoio e incentivo, os trabalhos científicos, sempre em número expressivo, são reconhecidos com premiações e todos os selecionados têm a oportunidade de publicação no Archives of Endocrinology and Metabolism.

O maior propósito do Endorecife é, portanto, o acolhimento humano e científico da endocrinologia pernambucana e brasileira. É preciso ter olhos atentos e ouvidos aguçados para captar cada oportunidade de conhecimento compartilhado, mas sobretudo praticar a hospitalidade e confraternizar com os amigos e colegas da especialidade.