Conecta Recife: o case de sucesso que traz a administração pública na palma da mão

Prefeitura do Recife firmou acordo com o Governo Federal para disponibilizar 81 serviços públicos de atribuição nacional no Conecta Recife (Gilberto Luiz/PCR)

Em nossa cidade existe uma tecnologia democrática, uma solução inédita que nasceu aqui, no coração do Recife, e que hoje é referência nacional em inovação no serviço público: o Conecta Recife. O Conecta é um exemplo de como a tecnologia pode ser usada de forma inteligente para aproximar o poder público das pessoas, modernizar os serviços e melhorar, de forma concreta, a vida dos recifenses. Constata-se que o trabalho sério e inovador realizado na nossa cidade tem inspirado o país inteiro e se transformado em um verdadeiro “case de sucesso”. Cada vez mais, cidades e estados de todas as regiões do Brasil procuram o Recife para conhecer de perto as soluções digitais desenvolvidas, buscando aprender e levar essas ideias para os demais municípios.

É impossível falar do Conecta sem citar o seu papel crucial na vacinação contra a Covid-19. Sob a liderança do prefeito João Campos, mais uma vez o ineditismo sobressaiu, e surgiu a ideia visionária de utilizar o Conecta para cadastrar e agendar a vacinação da nossa população. Milhares de pessoas tiveram sua imunização realizada com data e horário marcado pelo aplicativo. Um passo gigante em direção ao futuro que salvou vidas no Recife e apontou para um novo modelo de gestão, que é pautado na inclusão, dinamismo e tecnologia.

Atualmente, o Conecta Recife é a plataforma oficial e centralizada de serviços públicos da prefeitura, reunindo mais de 805 serviços disponíveis de forma rápida e prática. Entre eles, estão: vagas de trabalho, serviços de saúde, agendamento de consultas médicas, emissão de documentos, e muito mais. Além disso, os serviços podem ser acessados por um aplicativo e também por meio do WhatsApp. Ao longo dos anos, o impacto do Conecta Recife aumentou consideravelmente na cidade, saindo de oito mil cadastrados no ano de 2021, para 1,6 milhão de usuários ativos neste ano, dados que demonstram a eficácia da plataforma e a aceitação positiva dos moradores com o novo modo de interagir com a administração municipal.

Também é importante destacarmos a influência da plataforma para geração de emprego e renda na cidade. A Prefeitura criou o GO Recife, também acessado pelo Conecta Recife, e é o ambiente oficial de empregos no município. As empresas cadastradas incluem as vagas de trabalho disponíveis, e o cidadão recebe essas oportunidades diretamente na palma da mão, via WhatsApp. São mais de mil mensagens de vagas enviadas todos os dias, 150 mil currículos cadastrados e mais de três mil empresas ativas na plataforma. Com isso, o Recife bateu recordes históricos de geração de empregos, com mais de 100 mil novos postos de trabalho criados nos últimos quatro anos. Tudo isso é fruto de uma gestão conectada, que olha para o futuro e que busca incluir o cidadão no ecossistema da administração municipal.

O Recife segue aprimorando a plataforma para abranger mais serviços e chegar em cada vez mais pessoas. O Conecta Recife é muito mais do que tecnologia, é cidadania, eficiência, e respeito às necessidades do recifense. É a prova de que inovação e o serviço público podem e devem caminhar juntos para transformar vidas. O aprimoramento, o trabalho e inclusão, faz do Recife uma cidade cada vez mais conectada com o futuro.