Hipócritas e vigaristas

A semana foi pautada pelas discussões em torno da redução do déficit público. O governo apresentou uma proposta que contaria com aumento do IOF e de Imposto de Renda sobre ganhos com títulos incentivados, como as LCIs e LCAs. Apesar de o ministro da Fazenda ter conversado com os líderes do Congresso Nacional, partidos importantes como o União Brasil, PL e PP já declararam que seus membros vão votar contra as medidas de ajuste fiscal. Por isso, espera-se que haja dificuldades para sua aprovação. Diga-se de passagem, que estes partidos sempre criticam o governo por não gerar o equilíbrio fiscal necessário. Argumentam que a rejeição, nesse caso, foi porque o Executivo optou por mais impostos, ao invés de redução de gastos, como supostamente defendem.

O governo federal já apresentou algumas propostas de redução de gastos. Entre elas, cabe destacar o maior controle de gastos com o BPC (Benefício de Prestação Continuada), reforma da previdência dos militares, que possui déficit de mais de R$ 50 bilhões, redução das emendas parlamentares, que também devem consumir mais de R$ 50 bilhões este ano, e extinção do PERSE (Programa de Redução Tributária para Empresas de Eventos), que deve consumir mais de R$ 40 bilhões no ano, além de redução de outros gastos tributários. Todas essas reformas têm sido barradas no Congresso Nacional pelos mesmos parlamentares e partidos que agora condenam o governo por não reduzir gastos. Ou seja, quando se propõe mudanças dentro da agenda definida por eles, não aprovam. Quando se define aumento da carga tributária, sempre buscando aumentar a justiça fiscal, esses mesmos parlamentares também não aceitam.

Pedi ao Gemini, IA generativa do Google, que definisse o que é hipocrisia. Ele respondeu: “A hipocrisia é o ato de fingir ter crenças, virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa, na verdade, não possui. Frequentemente, envolve a exigência de que os outros se comportem dentro de certos parâmetros de conduta moral que a própria pessoa extrapola ou deixa de adotar. Em sua essência, é uma dissimulação, uma falsidade, um fingimento de ser o que não se é. Hipócritas se caracterizam por: (i) Inconsistência entre discurso e ação. Dizem uma coisa, mas fazem outra. Pregam valores e princípios que não aplicam em suas próprias vidas. (ii) Falsidade e dissimulação: Criam uma imagem para o mundo que não corresponde à sua verdadeira natureza ou intenções. Escondem seus verdadeiros sentimentos, opiniões ou comportamentos. (iii) Julgamento dos outros: Muitas vezes, são rápidos em julgar e criticar os erros alheios, enquanto ignoram ou justificam os seus próprios. (iv) Busca por vantagens.”

Também perguntei o que é um vigarista. Resposta: “Um vigarista é uma pessoa que se dedica a enganar outras, explorando a boa-fé e a ingenuidade alheia, com o objetivo de obter vantagem para si, geralmente financeira. As características de um vigarista incluem: (i) Uso de fraude e má-fé: Eles utilizam mentiras, manipulações, falsas promessas e, por vezes, até documentos ou identidades forjadas para enganar suas vítimas (comum entre os apoiadores do ex-presidente nas redes sociais). (ii) Falta de escrúpulos: Não demonstram consideração pelos sentimentos e bem-estar das pessoas que enganam, focando apenas nos benefícios próprios. Em resumo, um vigarista é alguém que age de forma desonesta e enganadora para tirar proveito dos outros.” Diante dessas respostas, fica a questão: Serão os parlamentares do PP, União Brasil e PL vigaristas e hipócritas?