Imip 65 anos - uma jornada de ciência, humanismo e ética

O Imip, organização inspiradora concebida pelo humanista Prof. Fernando Figueira, é uma instituição de atendimento exclusivo ao SUS que mantém um padrão contínuo de excelência em todas as suas áreas de atuação — assistência, ensino, pesquisa e extensão.

Diante da relevância que o Imip ocupa no cenário social e humano, sinto-me impelido a refletir e compartilhar, ainda que de forma breve, as impressões que emergiram ao longo da minha convivência com sua missão e valores.

Detentora de uma vocação gerencial austera, ética, sustentável, transparente, inovadora e participativa, o Imip tem uma trajetória marcada pelo fiel cumprimento aos princípios e compromissos que nortearam sua fundação. Essa coerência representa a principal razão do caminho institucional vitorioso e de sua reconhecida credibilidade — agora celebrando 65 anos de relevantes serviços prestados à sociedade brasileira.

Nesse ambiente, a alta tecnologia na assistência é sempre acolhida com humanização, o ensino fundamenta-se em aprendizagem ativa e a evidência científica é integrada à prática clínica com segurança. Destaca-se, sobretudo, o compromisso com a valorização da vida como bem supremo e inalienável — um princípio que transcende o tempo e atravessa gerações. Essa conquista coletiva é fruto da intencionalidade, ousadia e incansável dedicação de muitos que vieram antes, solidificando, através dos seus exemplos, os fundamentos de sustentabilidade e completude que moldaram a cultura institucional e conduziram o Imip até este momento histórico.

É inconteste que o Imip depende para sobreviver de seu ideário original, de sua cultura de solidariedade e de um otimismo vitalizador, construtivo e inspirador, resultante da visão do Prof. Fernando Figueira, apoiado na trilogia ciência, humanismo e ética. Esses são os norteadores que representam princípios, valores e boas práticas presentes em todo o ciclo exitoso institucional, sempre comprometido com a realidade social e um desempenho compartilhado, que une a competência tecnicista à competência humana. Perpetua-se assim, para as futuras gerações, o legado de cuidado centrado na pessoa, com foco na excelência em seus resultados e no compromisso de transformar vidas com responsabilidade social e ambiental.

É justamente esse modelo de cenário que revigora e ratifica o seu compromisso junto à população mais vulnerável e ao fortalecimento do SUS. Nesse contexto, integridade, trabalho, resistência e resiliência são instrumentos incorporados à cultura institucional — uma cultura em que esmorecer não é uma opção e em que a solidariedade jamais deixa de ser cor e calor no acolhimento e na convivência humana.

Que haja sempre força e vigilância necessária para, no futuro, permanecer no caminho traçado pelo fundador, Prof. Fernando Figueira. Que nunca faltem talento, paixão, coragem e protagonismo para, mesmo diante dos desafios, preservar a mágica e o encanto que sustentaram essa história até aqui. E que os seus sucessores, ao contarem a trajetória do Imip, se fortaleçam na certeza de que os desafios existem para serem vencidos e oportunizados, celebrando o futuro e reafirmando a memória institucional que sustenta sua identidade.

Parabéns, Imip! Que seu caminho continue sendo longo, forte e pactuado nos seus compromissos. Parabéns a todos os imipianos — do passado e do presente!