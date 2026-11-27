BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2026 - Nº 4.496

Ninguém queria



O presidente Lula da Silva teve uma dificuldade enorme de encontrar um ministro da Fazenda para a Era Lula IV. Ninguém quer. O atual não deseja ficar, o vice Geraldo Alckmin recusou elegantemente, e no mercado todos sabem que o cargo é o maior “rabo” do mundo para sustentar, depois da falácia eleitoral do petista que prometeu o céu e a terra sem ter nenhum deles. Nenhuma conta fecha para 2027. Ontem, no fim do dia, o ex-presidente do Bradesco Luiz Carlos Trabuco, que estava reticente, aceitou ser novo ministro. Trabuco não passará pela humilhação que Fernando Haddad passou, porque não é um “pau mandado do PT”. Trabuco é um nome de credibilidade na praça, que acalma o mercado e a Febraban, os investidores da Bolsa; é um crítico ferrenho dos juros altos e dos gastos públicos demasiados. Há dias as cotações do dólar e euro sobem mais que foguete da SpaceX.

Incendiário

Há um personagem da República que ama incendiar o Brasil. Ele é Edson Fachin, ministro do STF conhecido entre portas como Edson Facin (não se sabe o porquê). Com esse semblante de padre de interior, deu uma canetada monocrática para anular a condenação de Lula da Silva. E da mesma caneta agora saiu o juridiquês que blindou na Polícia Federal seus colegas de toga. Os livros de História lhe darão lembranças.

Doutor do Cleitinho



O governador de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Rep), indicou o médico e empresário Bernardo Guimarães para a presidência da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). Ele tem experiência internacional e administra clínicas em quatro países. Terá 13 mil colaboradores e orçamento de R$ 2,5 bilhões. E o desafio de conciliar a eficiência administrativa com a qualidade da assistência à população.

Do volante

A CCJ do Senado aprovou o Projeto de Lei 1.229/24, relatado pelo senador Laércio Oliveira (PSD-SE), que combate a impunidade de motoristas que provocam mortes no trânsito sob efeito de álcool ou drogas. A proposta altera o Código de Trânsito para estabelecer a obrigatoriedade de testes destinados a identificar o consumo de álcool ou outras substâncias psicoativas em flagrantes.

Black & Natal



Estudo do Cuponomia aponta que 66% dos consumidores online que pretendem comprar na Black Friday vão aproveitar as ofertas e antecipar os presentes de Natal. Eletrodomésticos (43%), moda e acessórios (37%) lideram as intenções de compras. “A antecipação permite distribuir os gastos de fim de ano e aproveitar as oportunidades de preço em novembro”, afirma Ivan Zeredo, diretor de marketing do Cuponomia.

Energia hospitalar



A Enel São Paulo investirá R$ 22 milhões em projetos de eficiência energética em hospitais e unidades de saúde da capital paulista. O programa inclui modernização de sistemas de climatização, substituição de equipamentos e instalação de energia solar. As intervenções têm potencial de reduzir o consumo de energia em 8.897 MWh por ano, com economia estimada de R$ 4,3 milhões anuais.

Ponto Final



E aí, vai chamar quem, a Polícia? Está cooptada. Vai pedir Justiça? Está vendida.