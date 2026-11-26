BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2026 - Nº 4.495

Foi a 5 x 2!



Os caciques da coalizão de Flávio Bolsonaro (PL) chegaram a duas conclusões após seus staffs esmiuçarem, por semanas, sobre os resultados das eleições. O principal fator: Flávio perdeu a eleição para a aprovação da escala de trabalho 5x2. As análises internas apontam que isso trouxe mais votos para o presidente Lula da Silva até em redutos considerados bolsonaristas. Não apenas pela boa notícia, mas principalmente porque o trabalhador ficou temeroso de perder seus direitos se o filho de Bolsonaro vencesse a eleição e flexibilizasse a lei para atender ao patronato. Isso levou para Lula da Silva o eleitor indeciso e até os da classe C e D que votaram em Flávio no 1º turno. Fator 2 foi a mobilização online do tal “Exército de Janones”, que tirou de casa o eleitor petista que não foi às urnas no 1º turno.

Do patrão



O lado do patrão tem que ser visto, sim, porque uma das consequências é a inflação! O fim da escala 6x1 exigirá 20% mais trabalhadores em determinados serviços, aponta estudo da Central Brasileira do Setor de Serviços (Cebrasse). Levantamento estima aumento de até 13,3% nos custos de pessoal do setor de facilities e necessidade de reajuste nos preços dos serviços, que pode chegar a 9,3% em determinados segmentos.

R$ 2 bi ao vento...



A CASSI, o plano de saúde dos funcionários do Banco do Brasil, precisa de um aporte urgente de R$ 2,3 bilhões para “equilibrar as contas”, conforme aviso aos associados, e para “recomposição emergencial das reservas financeiras” para dezembro. A direção do BB vai aportar 60% (mais de R$ 1 bi) e a própria entidade cobrirá os 40% restantes – perto de R$ 920 milhões. São 155 mil associados no País.

Como, doutor?



O juiz Ossamu Eber Narita, auxiliar da 35ª Vara Cível do Recife, encerrou execução milionária movida pelo BNB contra a SPE Reintegra Brasil e seus fiadores, decorrente de financiamento nunca pago. A dívida venceu em 2012 e ultrapassa R$ 93 milhões. A sentença saiu durante as férias da juíza titular, Ricarda Alcoforado. O auxiliar anulou a decisão que autorizou continuidade da execução e bloqueio de bens dos inadimplentes.

Segurança nacional



Diante da escalada de tensões geopolíticas globais, o senador Hamilton Mourão (Rep-RS) capitaneia a criação da Frente Parlamentar Mista de Defesa, Segurança e Soberania no Congresso. O colegiado nasce com o propósito de ampliar o debate sobre a Defesa no Parlamento e dar fôlego à Base Industrial de Defesa. Nos bastidores, a avaliação é de que o Brasil não pode ficar vulnerável frente aos riscos crescentes ao mundo.

