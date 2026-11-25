BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2026 - Nº 4.494

O Brasil perdeu

A se confirmar o relatório da Polícia Federal isentando de culpabilidade ou suspeição o ministro Alexandre de Moraes, do STF, na notória relação com Daniel Vorcaro, do Master, é inegável: o Brasil perdeu. Há um ano a Coluna publica que há um consórcio segurando esse Governo e a composição do Supremo Tribunal Federal. Envolve explicitamente cinco ministros do STF, o presidente da República, o procurador-geral Paulo Gonet e, pelo notório agora, o chefe da PF – questionado e cobrado pela própria classe por ingerência na autonomia dos delegaods. A maioria dessa turma é do clube do charuto e uísque do “banqueiro” preso. Fato é que a sociedade perdeu as referências morais, e não tem qualquer poder de mobilização mais, refém desse consórcio. O brasileiro, hoje, ou está sem tempo para se indignar, amarrado ao trabalho, ou segue desempregado e sem tempo para protestar. E quem ousa gritar, pode ser vítima de perseguição policial e judicial. Eis o Brasil, ele perdeu para um grupo que transformou a imoralidade no novo normal, e se blinda usando suas prerrogativas constitucionais.

Tô fora

É tanta encrenca da lábia eleitoral do presidente para encaixar no orçamento de 2027 que o vice-presidente, Geraldo Alckmin, recusou o cargo de ministro da Fazenda. Nem se deu ao trabalho de avisar pessoalmente ao compreensivo, claro, chefe da nação.

Papai Noel, você vem?



Emissários do Governo Lula III / IV fizeram chegar aos ouvidos mais atentos – e corações mais palpitantes – da Av. Faria Lima, o nervo do mercado, que a nova gestão e o Banco Central vão trabalhar para que a taxa Selic caia para 7.5% até fim de 2027. Quem acredita em Coelhinho da Páscoa e Papai Noel caiu na conversa.

Diário do PP



Ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) foi convidado pelo ex-ministro da Saúde, deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), para a abertura de Natal no Parque do Japão, realizada no último sábado (21), em Maringá (PR). Lira e Barros aproveitaram a oportunidade para tratar de temas importantes do Congresso como formação da Mesa Diretora, presidência de Comissões, lideranças nas Casas e ministérios.

Brasil-Portugal



O RenovaBR e a Próxima Geração, associação portuguesa que atua na formação cívica e política de jovens de 16 a 30 anos, avaliam parceria para 2027. Entre as possibilidades estão visitas mútuas nos dois países, e a realização de formações conjuntas. O diretor-executivo do RenovaBR, Rodrigo Cobra, e o diretor de Relacionamento Institucional, Gabriel Morais, participaram do encontro.

S.O.S. no lar



As tentativas de invasão a imóveis representam 44,6% das ocorrências de segurança no 1º semestre; e pedidos de socorro cresceram 38% de janeiro a abril, nos comparativos com mesmos períodos de 2025, aponta pesquisa inédita da Verisure, líder global em alarmes monitorados. Os dados foram levantados em ocorrências de clientes em 595 cidades do Brasil.