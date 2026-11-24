Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante gravação de Live com o Presidente do Governo do Reino da Espanha, Pedro Sanchez (Ricardo Stuckert/PR)

Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2026 - Nº 4.493

Levou um ‘não’!



Cadê seu nariz de palhaço, caro(a) leitor(a)? Depois de falar na campanha eleitoral e até em pronunciamento à nação que o Brasil precisa de uma reforma no Judiciário, e após sinalizar até mudar a forma de nomeação de ministros ao Supremo Tribunal Federal – hoje prerrogativa do presidente – Lula da Silva se reuniu com quatro ministros do STF, os presidentes da Câmara e Senado, dentro do Palácio da Alvorada. Quer forçar a indicação, novamente, do AGU Jorge Messias, rejeitado pelo Senado.

Cadê ele?



No vaivém de sugestões para ministro da Fazenda, enquanto o mercado pega fogo e a cotação do dólar e euro sobem mais que foguete da SpaceX, figuras do alto escalão de Lula sugeriram o nome de Henrique Meirelles para ministro. Ex-presidente do BC nas eras Lula I e II, Meirelles deu conta do recado no Banco e elevou o score do Brasil no exterior. Aliás, o que o País precisa. A assessoria de Meirelles não retornou contato.

Dançou



O ex-todo poderoso presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), senador eleito por Alagoas, terá de articular via Hugo Motta – presidente da Câmara que deve ser reeleito com o apoio do Palácio – seus apadrinhados na Caixa. Apadrinhado para o comando da Casa, Motta é um aliado de primeira hora, evidente. Mas a história mudou com a reeleição do Barba. Lira indicou o vice de Flávio Bolsonaro e escolheu seu lado.

CAIO nas bancas



O conselheiro do CNJ Rodrigo Badaró e Matheus Puppe, do Conselho Federal da OAB, lançam hoje na Conferência da Advocacia, em Salvador, o livro “Inteligência Artificial e Direito: Arquitetura Jurídica Humanizada na Era Algorítmica” (Ed. Amanuense), no qual defendem a criação do Chief AI Officer (CAIO), executivo que seria responsável pela IA nas empresas. Prefácio de Edson Fachin e posfácio de Beto Simonetti, da OAB.

Vendas & Black



Estudo da Serasa Experian com 1.072 PMEs mostra que 37,6% esperam aumentar as vendas com ações na Black Friday de 2026. Destas, 18,5% projetam alta de até 10%, 10,5% entre 10%, e 30% e 8,6% acima de 30%. Entre as empresas que pretendem realizar ações, 30,8% apontam limitação de orçamento e custos elevados como principal desafio para alcançar bons resultados. A pesquisa foi realizada em outubro.

Cardápio



Pesquisa realizada pela Ticket mostra que 85% dos trabalhadores brasileiros desejam cardápios mais saudáveis. O percentual cresceu 8,6 pontos em um ano. O Barômetro Ticket aponta que 64% dos restaurantes perceberam aumento na procura por refeições equilibradas. Para 72% dos empregados, o vale-refeição contribui para refeições mais completas. O levantamento foi feito com 1.108 trabalhadores e 118 restaurantes no País.

