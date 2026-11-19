Deputado Antonio Brito, líder do PSD na Câmara (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados )

Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2026 - Nº 4.490

Com Equipe DF, SP e RJ

O líder do PSD Antônio Brito (BA), que tentou concorrer à Presidência da Câmara, é o nome da bancada para uma pasta da área social no Governo Lula IV. Chefão do partido, Gilberto Kassab dá liberdade para a turma mas avalia com cautela uma nova aliança. Ele foi presidente das Santas Casas do Brasil. O PSD mira também o Ministério de Ciência e Tecnologia. O deputado federal Beto Preto (PR) é um dos cotados. Beto foi secretário de saúde do Paraná e está no 2º mandato, reeleito. A bancada está apetitosa. Quer manter a Pesca e a Agricultura em 2027, embora tenha concorrência forte dentro do Centrão.



De casa

O vice-presidente Geraldo Alckmin está trabalhando para indicar seu chefe de gabinete, Pedro Guerra, para a Agência Nacional de Mineração (ANM). O cargo fica vago dia 5 de dezembro. Com isso, quem deve assumir a chefia de gabinete será Gustavo Guimarães.



Covid em alta

O Boletim interno do Grupo Fleury referente ao monitoramento epidemiológico relativo à 1ª semana de novembro aponta um crescimento nas notificações de Covid-19 no Brasil. A positividade saltou de 10,53%, registrados na semana anterior, para 15,19% no período de 1º a 7/11. O aumento contrasta com o comportamento de outras enfermidades sob vigilância, que mantiveram estabilidade no mesmo intervalo.



Doutores na LGBT

A 31ª Parada LGBTIAPN+ do Rio de Janeiro, domingo, terá participação da Associação Nacional das Magistradas e dos Magistrados da Justiça do Trabalho e da Associação da Justiça do Trabalho da 1ª Região, que montarão uma tenda no Posto 5, em Copacabana, para orientar o público sobre direitos trabalhistas e acolhimento de denúncias relacionadas ao ambiente de trabalho, combate à discriminação à diversidade.



Turma do fui!

As buscas de brasileiros por informações sobre como morar no exterior dispararam após o 1º turno das eleições. O termo “Como morar fora do Brasil” cresceu 5.000% nas 24 horas seguintes ao pleito. Para Fabíola Bueno, diretora-geral da The Group Research, períodos de instabilidade levam as pessoas a reavaliar seus projetos de vida, mas “mudar de país não pode ser uma reação emocional ao cenário do momento”.



Pagamento$

Estudo da Qive, que analisou 236,6 milhões de pagamentos e R$ 3,3 trilhões movimentados, revela mudanças nos meios de pagamento entre empresas. Embora o boleto ainda lidere, depósitos bancários e cartões corporativos ganham espaço. Já o Pix, popular no consumo individual, representa 2,03% das operações B2B.

