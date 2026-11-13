Tarciana Medeiros se tornou a primeira mulher na presidência do Banco do Brasil (Divulgação/Banco do Brasil)

Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2026 - Nº 4.486

Com Equipe DF, SP e RJ

Tem nome, entre portas do Governo e do mercado financeiro, o desastre do lucro líquido do Banco do Brasil: Janja da Silva. Em derrocada, derretendo as ações do Banco de capital misto enquanto todos os outros lucram mais, a gestão de Tarciana Medeiros, a sindicalista apadrinhada (e empurrada) pela primeira-dama, balança mais no cargo a cada dia, agora diante da queda de 66% no lucro no 3º trimestre em comparação com o período passado. A Era Tarciana ganhou apelido interno de BB- ou BB Estilo – Janja. Os números do BB divulgados desanimaram os acionistas, que apontam a incompetência de Tarciana e equipe em se antecipar à crise do calote do agro e outras perdas previsíveis, mesmo diante de relatórios da área técnica. Na transição de Governo, em 2022, Janja apontou o dedo para Tarciana e achou padrinho forte para fazê-la presidente, o fundo americano Blackrock (US$ 15 tri em ativos), parceiro do BB em investimentos. Tarciana passou a desfilar com diretores do fundo yankee e foi confirmada. Janja ficou empoderada no BB. Há relatos de ligações suas semanais para as áreas de patrocínios e publicidades, e até ingerência no cerimonial.

Falácia

Lula quer desculpas da imprensa pela acusação sobre o triplex do Guarujá, mas não cobra isso de Leo Pinheiro da OAS por quê? Eis os fatos: O diretor da OAS o delatou em 2017 na Lava Jato, disse que o triplex era presente e fez reforma a pedido. Cravou isso na homologação no STF em 2019. Em 2021, endossou em carta à “Folha de S.Paulo”. Numa canetada monocrática, o ministro Edson Fachin (STF), nomeado por Lula, anulou sua condenação (não as provas). Pressionado, o plenário o seguiu.



Pepino

Ninguém quer ser ministro da Fazenda do Governo (gastador) Lula IV. É pepino demais diante do que ele prometeu na eleição, mas sem dinheiro. A ala petista ligada ao economista e ex-governador do Piauí Rafael Fontelles almeja para ele o comando do Banco do Brasil. Por ora, Geraldo Alckmin será o ministro da Fazenda. Lula vai decidir quem vai entubar na poltrona. Será ele ou Fontelles. E quem for, vai acatar.



Classificados

O deputado federal Marangoni (Pode-SP) está oferecendo por R$ 70 mil todo o gabinete mobiliado em São Paulo, na base eleitoral, num prédio de bom padrão e móveis de primeira linha, com sala montada. No banner distribuído para colegas da bancada paulista, em Brasília, ele exibe imagens e dá o prazo de 4 de dezembro para negociação. Com 67.111 votos para a Câmara, ele não se reelegeu este ano.



Intensivão

O RenovaBR, maior escola de formação política do País, realizou o GT de Segurança Pública Municipal, formação presencial voltada a lideranças da gestão de prefeituras. O encontro aconteceu em São Paulo diante da “demanda crescente na sociedade e na política, ainda com os recentes desdobramentos da PEC da Segurança Pública, que dá aos municípios previsão constitucional para ampliar a atuação no policiamento”.



Verdinhas na Amazônia

Na COP31, que ocorre na Turquia até o próximo dia 21, o Instituto Amazônia+21 anuncia acordos com Sebrae, EY e Consórcio Amazônia Legal para apoiar negócios, estudar cadeias produtivas locais e atrair capital. “70% das empresas compradoras preferem produtos beneficiados ou processados, já a oferta dos produtores amazônicos ainda é, em sua maioria, de matéria-prima”, afirma o presidente Marcelo Thomé.

