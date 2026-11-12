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A conta chegou

Leandro Mazzini

Publicado: 12/11/2026 às 07:00

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Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva/OZAN KOSE/AFP

Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (OZAN KOSE/AFP)

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Coluna Esplanada (crédito: Esplanada)

BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2026 - Nº 4.485

Com Equipe DF, SP e RJ

Mal terminou a eleição e o Governo Lula IV já começou no dia seguinte. Nesta semana, a conta chegou. O presidente não sabe como vai entregar o que prometeu de tantas benesses, e mandou a equipe econômica se virar. Ninguém quer ser ministro da Fazenda em 2027. A Medida Provisória que decretou o fim das .bet corre risco de caducar – enquanto o Tesouro esperava, para 2027, perto de R$ 20 bilhões em arrecadação apenas com as plataformas de apostas legalizadas, dinheiro que não verá mais. O patronato começou a baixar de jato em Brasília. A principal pergunta no Congresso, que topou a encrenca, é: como regulamentar o início da escala 5 x 2, uma proposta que, agora se vê, foi eleitoreira e sem medir as consequências. Ninguém tem a equação que fecha.

A fila anda
Está insustentável entre portas da situação do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, em evidência após a dura nota oficial da Associação Nacional de Delegados de PF – que publicamos em 1ª mão na noite de terça nas redes sociais, sobre o afastamento dos delegados do caso Master. A desconfiança sobre sua atuação é geral, de colegas ao presidente Lula, passando pelo chefe imediato, o ministro da Justiça.


No sal
Lula da Silva terá um novo ministro da Fazenda em que possa mandar, contra quem possa desmentir, a quem possa humilhar. Como ele fez com Fernando Haddad nos quatro anos. O mais cotado é Rafael Fontelles, ex-governador do Piauí e petista de carteirinha. Há quem defenda Geraldo Alckmin, outro que adora ser entubado depois de queimar a língua eleitoral de 2006 e entrar para a turma que voltou “à cena do crime”.


Dinheiro voa
Foi registrado em Brasília na última semana um movimento intenso de jatinhos no aeroporto da capital desde o dia 4 de novembro. Até de jatos intercontinentais como Global e Gulfstream. Uma média de 30 pousos por dia e taxiamentos no setor de hangares privados. Num dia normal, essas aterrissagens não passam de oito a 10.


Protógenes
O ex-delegado da PF e ex-deputado Protógenes Queiroz teve negado pedido de Revisão Criminal pelo ministro Flávio Dino do STF. Para Dino, a defesa não apresentou elementos relevantes que justifique a reversão da condenação de 2014. Protógenes vive na Suíça, onde foi reconhecido como refugiado político. Conhecido por ter enquadrado o banqueiro Daniel Dantas, foi julgado e condenado por supostos crimes na condução do inquérito, que até hoje ele e juristas questionam.


Reforma na OAB
A OAB-PR lançou projeto próprio para revisar o Estatuto da Advocacia, com foco em eleições diretas para o Conselho Federal e novas regras de repasse de verbas. O pontapé foi dado com palestra de Carlos Ari Sundfeld, que defendeu mais transparência na gestão de cerca de R$ 1,5 bilhão/ano arrecadados pela OAB. Para o presidente da OAB-PR, Luiz Fernando Pereira, o modelo eleitoral atual fracassou e precisa mudar urgente.

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